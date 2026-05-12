Técnico brasileño cuestiona eliminación y envía señal de unidad en Coapa

El entrenador Jardine habló después de la eliminación en redes sociales y cuestionó la eliminación, al tiempo que envió una señal de unidad en uno de los momentos más delicados desde su llegada al club. Además, habló de la capacidad de reacción de sus futbolistas y de cómo se unen y reconocen los errores en partidos de máxima presión.

El técnico brasileño Jardine habló después de la eliminación en redes sociales y destacó la capacidad de reacción de sus futbolistas, al tiempo que envió una señal de unidad en uno de los momentos más delicados desde su llegada al club.

Además, cuestionó la eliminación y habló de los errores que condenaron al equipo. La eliminación abre ahora semanas importantes en Coapa, donde el club deberá tomar decisiones sobre el futuro de varios futbolistas y definir el rumbo del proyecto después de un semestre donde las expectativas terminaron muy lejos de cumplirse





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Jardine sacude al América con una decisión inesperada para enfrentar a PumasGabriel Martínez, periodista deportivo con más de 10 años de trayectoria en los medios de comunicación. Mi pasión por los deportes va más allá de una cancha: es la emoción de contar historias. Especialista en Automovilismo y NFL. Conductor y comentarista en Azteca Deportes.

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