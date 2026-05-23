Tecnico mexicano: "La competencia interna entre los arqueros eleva el nivel y la seguridad en el arco"

El tecnico mexicano Carlos Acevedo discutió la competencia entre los tres arqueros del equipo nacional y calificó la misma como positiva. Mientras, el jugador desmiente haber perdido la ilusión de quedar en el juego para el Mundial y reconoce que mantiene la ilusión de estar en la músima competencia.

Tres aos y medio más o menos, en mi cumpleaño creo que fue la ltima vez que me toñ tocar jugar, la verdad que lo disfruche en todo momento desde el calentamiento, y considere que pudo aprovecharla como el lo había planeado.

Creo que lo demostre en los entrenamientos, en los partidos que tuve con Santos,aparte de el, Carlos Acevedo destacó la competencia que se ha dado entre los tres, misma que calificó de positiva.

“La verdad que de forma muy sana, tenemos un gran equipo de arqueros, que estamos haciendo entrenamientos muy intensos, la competencia interna se eleva, el nivel se eleva de cada uno y bueno, eso es lo más importante, que México tenga seguridad en el arco. ” No pierde la ilusión de quedarse con el equipo para el Mundial, a pesar de haber sido llamado solo para apoyo.

La ilusión de todo jugador es estar en en la músima competencia, que es un mundial, Y es que ante las palabras de Javier Aguirre en el sentido de que la lista de convocados





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