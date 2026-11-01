Tecnología y gadgets destacados que llegan a México este año

Las marcas apuestan por traer sus mejores celulares a México de forma oficial. Descubre los gadgets, innovaciones y noticias tecnológicas más relevantes del año.

El equipo editorial de Xataka México reúne las novedades tecnológicas más destacadas que las marcas han presentado este año y que los usuarios pueden encontrar de manera oficial en el país. La selección incluye celulares de gama alta y modelos atractivos en precio, además de innovaciones en inteligencia artificial, automoción y domótica, en un contexto donde cada vez más fabricantes apuestan por el mercado mexicano.

Celulares destacados disponibles en México

Entre los equipos más buscados figura un celular Android con pantalla ultra iluminada y una batería de gran capacidad, pensado para quienes priorizan autonomía y visibilidad. También se destaca un modelo de gama alta super compacto que ofrece siete años de actualizaciones y cuenta con triple cámara.

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La llegada oficial de estos dispositivos responde al interés creciente de las marcas por el mercado mexicano. Esto permite a los usuarios acceder a garantías y soporte local, algo que antes era más complicado con equipos importados.

Inteligencia artificial y nuevos estándares

OpenAI, Google y Anthropic han creado un botón único para evitar que terceros usen contenido web para entrenar modelos de inteligencia artificial. El nuevo estándar busca dar mayor control a los creadores sobre sus publicaciones.

En el terreno de la seguridad digital, un supuesto megahackeo a Binance encendió las alarmas del mundo cripto tras la transferencia de miles de millones de dólares en movimientos extraños. El caso sigue bajo análisis por parte de la comunidad.

Movilidad, domótica y otros avances

Las intermitentes llevan más de cien años funcionando de forma similar, pero Audi encontró una manera de reinventarlas en el Q7. La marca alemana presentó un sistema que modifica la forma en que se señalizan las maniobras.

Samsung, por su parte, ofrece una casa inteligente que puede recorrerse desde el celular sin necesidad de comprar un solo dispositivo, y una solución para quienes no quieren tocar el teléfono cada vez que la pantalla se apaga. En México, una empresa desarrolló una tecnología capaz de disipar la niebla en los aeropuertos, conocida como Fog Terminator.

En el ámbito urbano, la Ciudad de México montó una catrina gigante en el Zócalo que ganó el Récord Guinness a la figura de cartonería más grande del mundo. Mientras tanto, la Suprema Corte negó un amparo a un hombre de 83 años para evitar ser desalojado de un departamento donde vivió 17 años y acumulaba 54 rentas vencidas.

Economía digital y entretenimiento

El efectivo no desaparecerá en México con la nueva ley de pagos digitales, según explicaron los bancos. La aclaración busca tranquilizar a los usuarios sobre el futuro de los medios de pago tradicionales.

En el terreno del entretenimiento, en seis días se estrena en cines de México una de las películas más esperadas del año, descrita como una obra maestra previa a Dune 3 y Avengers: Doomsday. Además, el actor Donald Sutherland habló sobre su Oscar honorífico y señaló que no cree merecerlo, aunque bromeó con que tampoco se merece la artritis.