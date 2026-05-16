Telcel Facturó Servicios de Inteligencia Artificial sin Consentimiento a Usuarios

Profeco reportó que Telcel facturó servicios de inteligencia artificial a más de 135 mil usuarios sin su consentimiento, lo que generó quejas y reclamos de parte de los interesados. Además, la dependencia reveló que Telcel realizó devoluciones de los derechos reclamados y se realizó la devolución de la fianza anual de 200 pesos sin que los usuarios la soliciten.

Profeco informó que Telcel realizó cargos por más de 53.5 millones de pesos a clientes de planes móviles por un servicio de inteligencia artificial que no fue solicitado ni autorizado; la empresa aseguró haber realizado devoluciones tras detectar el problema.

Mediante la conferencia presidencial del pasado 11 de mayo, el procurador Iván Escalante fue consultado sobre diversas inconformidades contra Telcel relacionadas con cobros de servicios de inteligencia artificial, fianzas anuales y problemas en la emisión de facturas. Durante la conversación, se descubrió que Telcel facturó servicios de inteligencia artificial a usuarios sin su consentimiento, y esto generó quejas y reclamos de parte de los consumidores.

De acuerdo con Profeco, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones mantiene registro de 22 quejas relacionadas específicamente con el cobro del servicio de inteligencia artificial. En relación con el cobro de una fianza anual obligatoria de 200 pesos, Profeco informó que esta práctica ya no tiene carácter obligatorio. Según la información difundida por la dependencia, dicho cobro se aplica a usuarios con planes de telefonía móvil y se transfería a Afianzadora Inbursa, perteneciente al empresario Carlos Slim Helú.

Además, Profeco reveló que entre junio de 2025 y el 8 de mayo de 2026 se registraron más de 100 quejas relacionadas con depósitos en garantía aplicados por Telcel. En cuanto al incumplimiento en la entrega de facturas correspondientes a los servicios contratados, se informaron siete quejas y todas fueron conciliadas a favor de las personas consumidoras





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