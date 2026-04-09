Telefónica Movistar vende su operación en México: ¿Qué implicaciones tiene para los usuarios?

Telefónica Movistar confirma la venta de su operación en México a Melisa Acquisition. Descubre los detalles de la transacción, el impacto para los clientes y los planes de los nuevos dueños para el futuro de la marca en el país.

Tras meses de especulaciones y negociaciones, Telefónica Movistar ha oficializado la venta completa de su operación en México . El adquirente es Melisa Acquisition , un consorcio internacional que ahora detentará el control de la marca, su infraestructura y su considerable base de clientes.

La transacción, valuada en aproximadamente 450 millones de dólares, se inscribe dentro de una estrategia global de Telefónica para reconfigurar su presencia en América Latina, orientándose hacia mercados considerados estratégicos y de mayor rentabilidad. Si bien el nombre del nuevo propietario podría resultar menos familiar para el público general, se trata de un grupo con un sólido respaldo tanto tecnológico como financiero, lo cual augura una transformación significativa en el panorama de las telecomunicaciones en el país. El futuro de Movistar en México se encuentra ahora en manos de este consorcio, que busca implementar un modelo de negocio innovador. \¿Quiénes conforman Melisa Acquisition y qué planes tienen para el futuro? Melisa Acquisition es un consorcio integrado fundamentalmente por dos actores clave: OXIO, una empresa tecnológica especializada en telecomunicaciones digitales basadas en la nube, y Newfoundland Capital Management, una firma de inversión con una importante presencia en América Latina. El modelo de negocio que se pretende implementar se basa en la transformación del negocio tradicional de telefonía hacia un esquema más flexible y ágil, conocido como “telecomunicaciones como servicio” (TaaS). Este enfoque permite una operación de redes más eficiente, optimizada y digitalizada, lo cual es fundamental para mantenerse competitivo en el mercado actual. La apuesta de Melisa Acquisition es modernizar la operación de Movistar en México, dotándola de las últimas tecnologías y estrategias digitales para competir con los gigantes del sector. Esta transición estratégica implicará una profunda renovación de la infraestructura, los procesos operativos y la oferta de servicios de Movistar, con el objetivo de brindar una mejor experiencia al cliente y posicionar a la compañía para un crecimiento sostenible en el largo plazo. La visión de Melisa Acquisition es convertir a Movistar en un referente de la innovación en el sector de las telecomunicaciones en México.\En cuanto a los usuarios de Movistar, ¿qué pueden esperar? En el corto plazo, el mensaje principal es de tranquilidad: no habrá cambios inmediatos en la prestación de los servicios. Los servicios de prepago y pospago continuarán funcionando con normalidad, y los planes actuales permanecerán vigentes en el corto plazo. La atención al cliente también seguirá operando sin interrupciones. La empresa, en conjunto con el nuevo propietario, está enfocada en la transición gradual hacia el nuevo modelo tecnológico y de negocio. Con respecto a la marca Movistar, por el momento continuará activa en el país. Sin embargo, aún no se ha definido si los nuevos dueños mantendrán el nombre a largo plazo, o si se optará por un proceso de rebranding. Lo que sí es seguro es que el negocio continuará operando de manera regular, mientras se evalúan posibles cambios estratégicos y se implementan las nuevas iniciativas. La venta de Movistar México involucra una magnitud considerable: más de 20 millones de líneas móviles, toda la infraestructura operativa (que se basa en el uso de redes de terceros) y toda la estructura comercial de la compañía en México. Esta operación convierte a Melisa Acquisition en un nuevo jugador de relevancia en el mercado de las telecomunicaciones del país. ¿Por qué Telefónica decidió vender Movistar México? La decisión se enmarca dentro de un plan global de Telefónica para salir de mercados considerados no estratégicos en América Latina. México se suma a una lista de países donde la empresa ha reducido su presencia, con el objetivo de enfocarse en regiones como España, Brasil, Alemania y Reino Unido. Se recomienda a los usuarios estar atentos a futuros anuncios oficiales y a revisar posibles cambios en servicios o beneficios, aunque la portabilidad permite a los usuarios cambiar de compañía sin perder su número telefónico





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