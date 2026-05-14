Telefónica Reporta Resultados del Primer Trimestre con Fuerte Impulso en Brasil y Ajustes en Latinoamérica

Análisis detallado de los resultados financieros de Telefónica, destacando la reducción de deuda neta, el impacto de las ventas de filiales y el desempeño dispar entre sus mercados de Brasil y Alemania.

La compañía de telecomunicaciones española Telefónica ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del presente año, revelando una situación contable compleja pero con indicadores operativos sólidos.

En términos netos, la empresa ha reportado una pérdida de 411 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 481 millones de dólares. Este resultado negativo no se debe a un deterioro de la actividad comercial corriente, sino primordialmente al impacto contable derivado de la venta de sus filiales en mercados estratégicos de Latinoamérica, específicamente en Chile, Colombia y México.

Es fundamental señalar que esta cifra, aunque negativa, representa una mejora significativa en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, donde la pérdida ascendió a los 1,300 millones de euros debido a la amortización de activos en Perú y Argentina. Si analizamos la operatividad real de la empresa, excluyendo los efectos contables de las desinversiones en la región latinoamericana, Telefónica registró un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas de 482 millones de euros.

No obstante, este dato supone un descenso del 21.5% respecto a los 614 millones de euros obtenidos en el año previo, en términos comparables ajustados. En cuanto a la generación de ingresos, el grupo logró un incremento ligero del 0.4%, alcanzando los 8,130 millones de euros en el trimestre. Si se calcula en moneda constante, este crecimiento se sitúa en el 0.8%.

Este comportamiento fue posible gracias a que el aumento del 1.1% en los ingresos derivados de los servicios logró compensar la caída del 2.4% en las ventas de terminales móviles, reflejando un cambio en el consumo de los usuarios y una mayor apuesta por los servicios de valor añadido. Uno de los indicadores más positivos es el beneficio bruto de explotación, conocido como EBITDA ajustado, que aumentó un 1.3% hasta situarse en los 2,840 millones de euros.

En términos constantes, este crecimiento fue del 1.8%, mientras que el margen del EBITDA ajustado se expandió 0.3 puntos porcentuales, llegando al 34.9%. Mirando hacia el futuro inmediato, Telefónica se ha fijado objetivos ambiciosos para el cierre del año, aspirando a un crecimiento de los ingresos constantes de entre el 1.5% y el 2.5%, esperando que el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones siga la misma trayectoria ascendente para fortalecer la rentabilidad del grupo.

La estrategia de saneamiento financiero ha dado frutos visibles en la reducción de la deuda financiera neta, la cual disminuyó en 1,500 millones de euros desde finales de diciembre, situándose en los 25,340 millones de euros. Esta reducción ha sido impulsada directamente por las desinversiones en Colombia y Chile, permitiendo que el apalancamiento de la compañía se redujera a 2.72 veces.

En línea con esta estabilidad financiera, la empresa ha confirmado el pago de un dividendo en efectivo de 0.15 euros por acción para el año 2026, enviando una señal de confianza y previsibilidad a sus accionistas globales. El análisis geográfico muestra contrastes marcados entre sus principales mercados. Brasil se consolida como el principal motor de crecimiento para el grupo, registrando un sólido aumento de los ingresos del 7.4% y un incremento del EBITDA ajustado del 8.7%.

Por el contrario, el mercado alemán ha presentado dificultades considerables, con una caída de los ingresos del 8.6% y del EBITDA ajustado del 8.4%. Esta contracción en Alemania es el resultado de la debilidad general del sector de telefonía móvil en dicho país y la migración de clientes hacia el operador 1&1, lo que obliga a Telefónica a replantear su estrategia en el mercado europeo para recuperar la competitividad y frenar la pérdida de cuota de mercado





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