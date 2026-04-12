Telefónica vende su filial en México y consolida su estrategia de desinversión en Latinoamérica

Telefónica anuncia la venta de su participación en México por 450 millones de dólares y reafirma su plan estratégico de enfocarse en mercados clave. La compañía ha completado varias desinversiones internacionales y apunta a un crecimiento en Europa y Brasil.

La operación en México representa la séptima desinversión internacional de Telefónica bajo la actual dirección ejecutiva, siguiendo las salidas de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia. Las acciones de Telefónica experimentaron un aumento del 10.4% en lo que va del año y alcanzaron su máximo anual el miércoles pasado, coincidiendo con el anuncio del acuerdo para la venta de su participación total en la filial mexicana al consorcio Melisa Acquisition, compuesto por Oxio y Newfoundland Capital Management, por 450 millones de dólares (384 millones de euros).

El cierre de la sesión del 8 de abril se situó en 3.9 euros por acción, superando el mínimo anual de 3.236 euros registrado el 21 de enero, lo que implica una revalorización del 18.42% desde esa fecha. Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Telefónica Movistar no está obligada a pagar 4 mil 442 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En la jornada del viernes, Telefónica cerró con un ligero aumento del 0.03%, cotizando a 3.843 euros por acción. Analistas de Bloomberg, como AlphaValue, establecen un precio objetivo de 5.31 euros por acción, Morgan Stanley en 5 euros y Banco Sabadell en 4.9 euros, lo que sugiere una prima de hasta el 38% respecto al cierre del viernes.

En 2026, la compañía ha completado la venta de sus filiales en Colombia y Chile. La venta de Colombia a Millicom se formalizó el 5 de febrero por 214 millones de dólares (182 millones de euros), operación que reducirá su deuda financiera neta en aproximadamente mil 550 millones de euros. Días después, el 10 de febrero, Telefónica finalizó la venta de su negocio en Chile a un consorcio integrado por Millicom y NJJ Holding por un máximo de mil 365 millones de dólares (mil 165 millones de euros), de los cuales mil 215 millones son fijos y 150 millones variables, sujetos a posibles eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

Marc Murtra, en su discurso durante la junta general ordinaria de accionistas el 26 de marzo en Madrid, defendió el avance de la estrategia de desinversión en Hispanoamérica, enfocándose en los cuatro mercados principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil. El objetivo es una mayor concentración y enfoque estratégico. Durante la reunión anual, el presidente ejecutivo subrayó la meta de convertir a Telefónica en una de las mejores empresas de telecomunicaciones de Europa para 2030 y del mundo para 2035, en sus mercados operativos. Se busca incorporar nuevos perfiles para fortalecer el consejo de administración, con experiencia internacional y en tecnología digital.

Murtra también destacó la intención de Telefónica de invertir en el fortalecimiento de su presencia en productos de defensa, así como en la integración de soluciones de ciberseguridad y cloud en el sector B2B. Telefónica y Liberty Global, copropietarios de VMO2 en el Reino Unido, junto con Infravia Capital a través de Nexfibre, su 'joint venture' de fibra, adquirieron en febrero el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por dos mil millones de libras esterlinas (aproximadamente 2 mil 296 millones de euros).

Esta adquisición fue la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, 'Transform & Grow', liderado por Murtra, cuyo objetivo principal es el crecimiento en sus cuatro mercados estratégicos: España, Alemania, Reino Unido y Brasil. Este plan busca convertir a Telefónica en una empresa más focalizada, eficiente y rentable, con el objetivo de ser el principal proveedor de acceso a tecnologías digitales para ciudadanos, empresas e instituciones. En su discurso en la junta, Murtra explicó que para lograr este objetivo se han establecido cinco ejes prioritarios.





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