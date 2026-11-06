TelevisaUnivision transmite el Super Bowl LXI en EE. UU. y México

TelevisaUnivision anunció la transmisión del Super Bowl LXI. El evento se emitirá por Univision y Canal 5 con la dupla Toño de Valdés y Enrique Burak, buscando batir récords de audiencia.

TelevisaUnivision confirmó oficialmente que transmitirá el Super Bowl LXI en Estados Unidos, un acuerdo que garantiza que los televidentes hispanohablantes puedan seguir el evento más importante del deporte estadounidense. La cadena obtuvo estos derechos mediante un nuevo pacto exclusivo con ESPN, lo que asegura una cobertura integral para la audiencia latina en ambos lados de la frontera.

Logística y horarios del evento deportivo

La partida del Super Bowl LXI está programada para comenzar el 12 de mayo, con un horario tentativo a las 17:30 de la hora del centro de México. Esta franja horaria corresponde a las 6:30 pm Tiempo del Este (ET) y a las 3:30 pm Tiempo del Pacífico (PT), facilitando que millones de espectadores sintonicen el partido sin inconvenientes de zona horaria.

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El estadio anfitrión será el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California. Esta instalación deportiva recibirá el partido por segunda ocasión en su corta historia, ya que fue construido hace apenas unos años y se ha consolidado como una sede de élite para grandes eventos deportivos internacionales.

Dupla de conducción y estrategia de audiencia

Para llevar la pasión del super domingo, TelevisaUnivision contará con la conducción de los reconocidos Amigos Toño de Valdés y Enrique Burak. Esta dupla tiene la tarea de narrar y analizar el partido más importante en el deporte de Estados Unidos, donde el codiciado trofeo Vince Lombardi estará en juego para determinar al campeón de la temporada.

El objetivo principal de TelevisaUnivision es superar el exitoso récord de audiencia logrado durante la transmisión del Super Bowl LVIII en 2024. Ese evento anterior, que se transmitió en conjunto con ABC, ESPN y ESPN Deportes, estableció un precedente positivo que la cadena busca romper con esta nueva oferta de entretenimiento deportivo de alta calidad.

Impacto en la temporada regular de la NFL

La temporada regular de la NFL cuenta actualmente con 8 semanas disputadas, lo que genera un ambiente de expectativa creciente entre los aficionados. Algunos equipos ya se perfilan como favoritos sólidos para llegar al Super Bowl de este año, aumentando el interés mediático y la participación del público en las apuestas y predicciones.

La distribución de la señal es clara y accesible para todos los públicos interesados en el evento. Los espectadores podrán disfrutar de la Final de la NFL en México a través de Canal 5, mientras que en Estados Unidos la señal estará disponible exclusivamente por Univision, garantizando así una cobertura máxima para la comunidad latina.