Temblores, Recuerdos y la Pandilla de la Tercera Edad: Una Crónica Vecinal

En la Cuarta Avenida, la comunidad de la tercera edad se reúne para compartir vivencias y revivir momentos del pasado, hasta que un simulacro de sismo desencadena recuerdos, reflexiones sobre el progreso urbano y la resiliencia comunitaria.

Y aquel día, la pandilla de la tercera edad , reunida sobre las bancas de la Cuarta Avenida para charlar y rememorar tiempos menos duros, sintió que las placas de concreto de la banqueta colisionaban. —Está temblando, tranquilos, está temblando —anunció don Rober. —Es fuerte, pero ya se calma, tranquilos… A pesar de conservar la compostura, cada uno emprendió el camino a su hogar. ¿Fue en 2017? Los vecinos colmaban la calle, observando cómo los cables aún oscilaban.

Los perros manifestaban un notable nerviosismo. —Fue intenso, pero no se alarmen: ya pasó, ya.—No se confíen, ya que si alguna vivienda sufrió daño, con las réplicas podrían colapsar. No se confíen, revisen vigas y columnas, que no existan grietas. —¿Fue en 2017? El agua de tinacos y cisternas continuó balanceándose, y las teleras y bolillos circularon de mano en mano: “Cómaselo, vecina, para que absorba el susto y no desarrolle diabetes. Fue fuerte el movimiento, es menester escuchar las noticias…”—Quiera Dios que no haya tragedias en las colonias del Centro, ya que impacta duramente a las de la Roma, la Condesa, la Obrera…—Aquí lo positivo es que el suelo se comporta como gelatina, eso ayuda a que las casas no se derrumben…—Porque en algo han respetado los acuíferos, pero miren en la ciudad: el suelo está muy seco, pavimentado y encementado. Y las aguas de lluvia que pudieron ayudar, todas se van por el drenaje hacia el Gran Canal.—Pero queríamos pavimento para que el polvo no nos ensuciara los zapatos, ¿verdad?—Pavimento es progreso, dicen, y negocio para los que se encargan de pavimentar las calles y entubar canales y ríos. Ya sabe: obras públicas para el bienestar y para el bolsillo de las autoridades…—Esa vez, la cisterna de la abuela Meyos salpicaba como si tuviera barcos en alta mar, y con el bamboleo a los árboles de don Fer se les soltaron las raíces y fue necesario talarlos, para que no cayeran sobre los coches del vecindario. Mal día para la ecología.—Lo bueno es que no hubo pérdidas de vidas humanas.—Pues no, pero yo creo que con esos sustos se incrementaron los casos de diabéticos. Dicen que con el susto sube el azúcar y acarrea muchos males. Pero como decía doña Cristina Pacheco: aquí nos tocó vivir… y beber, digo yo: échese un trago de tequila para que se pase el susto.—Fue simulacro, ¿no escuchó las noticias? Avisaron con antelación y ahora se hace el tío Lolo…—No me hago, lo que pasa es que yo sí trabajo, no como usted que se la pasa holgazaneando todo el tiempo. Y antes cargaba con mi radio de pilas para todos lados, pero desde que dejé el oficio de chofer, pues ya no.—Pues estuvieron advirtiendo que habría simulacro y que no nos asustáramos, que era una simulación. Pero ya ve que con la edad uno no recuerda, los años no pasan en vano. Antes mi esposa me celaba y no me soltaba ni a sol ni a sombra, y ahora aquí me tiene: tomando el sol en la banquita, porque me corre de la casa, dice que solo estorbo.—Usted hágale caso y véngase p’acá, con la banda de los viejitos nunca se aburre. Solo avise dónde está, porque si no en la noche lo mandan a dormir al suelo, yo sé lo que le digo





Milenio / 🏆 9. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Tercera Edad Sismo Comunidad Simulacro Ciudad

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

“Daredevil: Born Again” sería renovada para una tercera temporada en Disney+Charlie Cox vuelve como el antihéroe de Hell’s Kitchen

Leer más »

Tercera carrera 'Abrazando la vida' recaudará fondos para pacientes oncológicos en IrapuatoLa asociación “Mi segundo comienzo“ organiza el evento el 19 de octubre en el parque Irekua. Los fondos apoyarán terapias psicooncológicas y alternativas para pacientes con cáncer

Leer más »

Daredevil: Born Again tendrá tercera temporadaDaredevil: Born Again tendrá tercera temporada. Y se filmará muy pronto.

Leer más »

Entre escombros y recuerdos: la fuerza del Multifamiliar Tlalpan tras el terremoto del 19-SEstas son algunas historias de resistencia, lucha y memoria en el Multifamiliar tras el sismo del 2017

Leer más »

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su fecha¿No puedes esperar? La tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su fecha de estreno.

Leer más »

Tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su llegada¿No puedes esperar? La tercera temporada de Jujutsu Kaisen adelanta su fecha de estreno.

Leer más »