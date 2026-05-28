Temor en Guadalajara: posible asesino serial acecha a dos semanas del Mundial 2026, según New York Post

La Fiscalía de Jalisco investiga tres feminicidios en Puerto Vallarta ocurridos en 11 días, mientras el New York Post alerta sobre un posible asesino serial y el impacto en la imagen del estado de cara al Mundial 2026.

El periódico estadounidense New York Post ha encendido las alarmas al advertir sobre la posible presencia de un asesino serial en Puerto Vallarta , Jalisco, a solo dos semanas de que comience el Mundial de Fútbol 2026.

La publicación señala que el hallazgo de tres cuerpos de mujeres en un lapso de 11 días, con características similares, sugiere la actuación de un feminicida en serie. Los cuerpos fueron encontrados parcialmente desvestidos y con tatuajes, en zonas aisladas del puerto turístico, lo que ha generado temor entre la población y los visitantes.

El medio estadounidense vincula estos crímenes con la violencia que azota a Jalisco y el posible impacto negativo en la imagen del estado durante el evento deportivo mundial, donde el Estadio Akron en Guadalajara será sede de partidos como México vs. Corea y Uruguay vs. España. La Fiscalía de Jalisco ha respondido a estas acusaciones descartando, por ahora, la existencia de un agresor serial.

Según la dependencia, cada una de las víctimas falleció por causas distintas: una por heridas de arma punzocortante, otra por envenenamiento y una tercera por asfixia por inmersión. Además, indicaron que no hay evidencia que relacione directamente los tres expedientes, abiertos tras los hallazgos del 10, 15 y 21 de mayo.

El primer cuerpo fue localizado en el rancho El Pirulí; el segundo, sobre la carretera federal 200 frente al hotel Hyatt Ziva; y el tercero, en las inmediaciones del fraccionamiento Parque Las Palmas. La última víctima identificada fue Elizabeth, de 22 años, reportada como desaparecida desde el 29 de abril en el Estado de México. Colectivos de búsqueda confirmaron su identidad y exigen justicia.

En paralelo, organizaciones civiles y colectivos feministas han denunciado un incremento de la violencia de género en la región. Diversas agrupaciones exigen acciones preventivas permanentes, mayor coordinación institucional y la creación de un mapa municipal de zonas de riesgo. El New York Post también vinculó el clima de inseguridad con la actividad del crimen organizado en Jalisco, recordando los hechos violentos de febrero, cuando bloqueos y vehículos incendiados se multiplicaron tras la muerte de un líder delictivo.

El medio añadió que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una alerta de viaje para Jalisco, recomendando reconsiderar los viajes debido a problemas de seguridad. Además, la crisis nacional de desapariciones agrava la situación: México acumula más de 100,000 desaparecidos, y Jalisco es uno de los estados más afectados.

Mientras las investigaciones continúan, colectivos locales difunden medidas de autocuidado para mujeres, como compartir ubicaciones en tiempo real, evitar traslados nocturnos solitarios y activar funciones de emergencia en teléfonos móviles. La comunidad espera respuestas claras y acciones concretas para garantizar la seguridad en un contexto de alta tensión previa al Mundial





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