Temperaturas extremas y lluvias en México: pronóstico del 4 al 7 de junio

Pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional para el período del 4 al 7 de junio, con temperaturas de hasta 45°C en el noreste de Baja California y un temporal de lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, además de altas temperaturas en múltiples estados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico detallado para los próximos días, destacando dos fenómenos climáticos predominantes: un intenso calor en la península de Baja California , particularmente en su región noreste, y un amplio temporal de lluvias que abarcará la mayor parte del territorio mexicano.

Para el jueves 4 de junio, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California, sin probabilidad de precipitaciones. En cuanto a Tijuana, este día tendrá una máxima de 25 grados y una mínima de 15, con vientos del suroeste de 5 a 10 km/h y ráfagas de hasta 9 km/h.

Mexicali, por su parte, registrará un ambiente muy caluroso con temperaturas de hasta 44 grados, vientos del sureste de 5 a 10 km/h y ráfagas de 23 km/h. A partir del viernes 5 y hasta el domingo 7 de junio, la región noreste de Baja California mantendrá temperaturas de 40 a 45 grados Celsius, pero ahora accompaniedas por vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras, lo que incrementará la sensación térmica y reducirá la visibilidad.

En Tijuana, las temperaturas máximas oscilarán entre 24 y 26 grados durante ese periodo, con vientos constantes del sureste de 5 a 10 km/h y ráfagas de 12 a 14 km/h. Para Mexicali, las temperaturas entre viernes y domingo irán de 41 a 44 grados Celsius, sin lluvias, y con vientos de 5 a 15 km/h y ráfagas de 22 a 33 km/h.

Paralelamente, el SMN informa que un complejo conjunto de sistemas atmosféricos generará un temporal de lluvias de fuertes a intensas en el norte, noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, así como en el Valle de México. Entre los factores responsables se encuentran una circulación ciclónica en altura, varias vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, un patrón de divergencia, zonas de inestabilidad en las costas del Pacífico Sur Mexicano, la corriente en chorro subtropical y un importante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Adicionalmente, persistirán las altas temperaturas vespertinas en gran parte del territorio, afectando principalmente a Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (sur), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (centro). Esta combinación de calor extremo en el noroeste y lluvias abundantes en extensas regiones del país subraya la diversidad climática de México durante la primera semana de junio, con implicaciones para la navegación, la agricultura, la salud pública y la gestión de recursos hídricos





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