Temporal de lluvias intensas y posible ciclón tropical afecta a gran parte de México del 5 al 8 de junio

El SMN advierte la llegada de un ciclón tropical frente al Pacífico Sur y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayoría de los estados mexicanos entre el 5 y el 8 de junio, con riesgos de inundaciones, granizo y tormentas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un alerta que indica la llegada de un posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur mexicano durante el fin de semana, con el potencial de generar lluvias intensas y torrenciales en gran parte del territorio nacional.

Entre el 5 y el 8 de junio se mantendrá un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes que afectará a los estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La combinación de dos circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos, y canales de baja presión al interior del país favorece la divergencia de la atmósfera y el ingreso abundante de humedad, impulsado por el posible desarrollo del ciclón tropical frente a la costa del Pacífico Sur.

Como resultado, se esperan precipitaciones puntuales intensas en zonas como Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centor y sur), con acumulaciones que pueden alcanzar entre 75 y 150 milímetros. En la Ciudad de México y el Estado de México, la jornada presentará cielos nublados a medianamente nublados durante la mañana, con temperaturas frescas a templadas y vientos variables de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

En la tarde, el ambiente se calienta, aumentan la nubosidad y la probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 13 y 15 °C y las máximas entre 23 y 25 °C en la capital, mientras que en Toluca se esperan mínimas de 8 a 10 °C y máximas de 19 a 21 °C. Las condiciones de fuerte viento y lluvia pueden provocar la caída de árboles, daños a estructuras publicitarias, aumento del nivel de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en áreas bajas.

Paralelamente, la región del norte y centro del país seguirá experimentando una onda de calor que mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República. Se prevé que la ola de calor persista en estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque a partir del sábado comenzará a disiparse en Sonora y, a partir del domingo, se espera el final de la ola en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La interacción de la humedad proveniente del océano Pacífico y la dinámica de las circulaciones atmosféricas hará que la población de las regiones afectadas deba mantenerse atenta a los avisos de emergencia, preparar medidas de protección contra inundaciones y limitar actividades al aire libre durante los periodos de mayor intensidad de la precipitación y el calor





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