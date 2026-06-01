Temporal de lluvias y llegada de una nueva onda tropical en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico para el lunes 1 al jueves 4 de junio, previendo lluvias aisladas a intensas en la mayor parte de los estados del país, acompañadas por descargas eléctricas y granizo, además del riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Junio inicia con un temporal de lluvias y la llegada de una nueva onda tropical . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el sur y sureste del país.

En su pronóstico del lunes 1 al jueves 4 de junio, el organismo de la Comisión Nacional del Agua prevé desde lluvias aisladas hasta fuertes e intensas en la mayor parte de los estados del país, acompañadas por descargas eléctricas y granizo, además del riesgo de inundaciones y encharcamientos.

Para este lunes, dará inicio un temporal de lluvias en el sur y sureste de México, además de la península de Yucatán, debido a la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera con canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y la aproximación de una nueva onda tropical al sureste mexicano, pronosticándose lluvias fuertes a muy fuertes acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

Así, se prevén lluvias puntuales intensas en Puebla (centro, este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur) y muy fuertes en Campeche (norte y sur), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur), las cuales podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por otro lado, una línea seca sobre el norte del territorio nacional en interacción con una vaguada en altura, originarán lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región, así como vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua y Coahuila.

Paralelamente, canales de baja presión sobre el occidente y centro del país, aunados al ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en Tlaxcala (este y sur).

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (norte, centro y sur), Colima (este y sur), Michoacán (norte, sur y suroeste), Guerrero (noroeste, oeste y sur), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro y este)





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