Tendencia a la Baja en la Incidencia Delictiva: Reducción Significativa de Homicidios en México

El Gobierno federal informa sobre una notable disminución en la incidencia delictiva a nivel nacional, destacando la reducción del 41% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de 2026. El informe presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum revela mejoras en varios delitos de alto impacto y destaca los esfuerzos en diferentes estados. Se analizan las entidades con mayor incidencia y se presentan datos relevantes sobre la seguridad pública.

El Gobierno federal anunció una significativa disminución en la incidencia delictiva en el país, resaltando una notable reducción en el delito de homicidio doloso. Según el informe presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la tendencia a la baja se consolida, evidenciando mejoras en la seguridad pública a nivel nacional. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , fue la encargada de detallar los datos que respaldan esta evolución positiva. Entre los hallazgos más relevantes, se destaca la reducción del 41% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de 2026. Esta disminución representa una mejora considerable en la seguridad ciudadana, con una reducción de 35 víctimas diarias en promedio. El informe también reveló que marzo de 2026 se posicionó como el mes con el menor número de homicidios en los últimos 11 años, lo que refleja un avance importante en la lucha contra la violencia. El primer trimestre del año también registró el promedio más bajo desde 2015, consolidando la tendencia a la baja en este delito de alto impacto.

El análisis de la incidencia delictiva por entidades federativas mostró una distribución heterogénea. El informe gubernamental identificó que siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios dolosos a nivel nacional. Guanajuato, a pesar de ser una de las entidades con mayor incidencia histórica, presentó una caída significativa del 63% en el promedio diario de homicidios entre febrero de 2025 y marzo de 2026, lo que indica un progreso notable en la región. Otras entidades también reportaron disminuciones relevantes. Por ejemplo, Baja California registró una reducción del 42%, el Estado de México una caída del 54%, Nuevo León una disminución del 74%, Quintana Roo una reducción del 74% y Zacatecas una baja de hasta el 89%. El caso de Sinaloa es particular, ya que, aunque experimentó un repunte en 2025 debido a conflictos entre grupos del crimen organizado, las autoridades lograron una disminución del 63% desde el pico más alto hasta marzo de 2026. Estos resultados sugieren un esfuerzo coordinado y efectivo en la implementación de estrategias para combatir la delincuencia en diversas regiones del país. La diversidad de resultados evidencia la complejidad del problema y la necesidad de adaptar las políticas de seguridad a las realidades locales.

Además de los homicidios, el informe abordó la evolución de otros delitos de alto impacto. Se reveló una reducción del 52% en el promedio diario de estos delitos entre 2018 y el primer trimestre de 2026, alcanzando el nivel más bajo en nueve años. Al comparar el primer trimestre de 2025 con el de 2026, se observaron disminuciones en la mayoría de estos delitos. El feminicidio disminuyó un 14.9%, el secuestro un 36%, la extorsión un 17.7%, el robo con violencia un 18.2% y el robo de vehículo con violencia un 27%. El único delito que mostró un incremento en el periodo medido fue el robo a casa habitación con violencia, con un alza del 2.2%. Este incremento puntual requiere atención especial y la implementación de medidas específicas para contrarrestar esta tendencia. El análisis detallado de la evolución de estos delitos permite al gobierno ajustar y focalizar sus esfuerzos en las áreas y tipos de delitos que requieren mayor atención, con el objetivo de continuar mejorando la seguridad y el bienestar de la población.





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