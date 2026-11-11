Tendencia de tacones y siluetas escolares: las marcas que definen el otoño 2026

Descubre las nuevas siluetas de tacón de Gucci, Toteme y Proenza Schouler para la temporada 2026, con estilos escolar, retro y minimalistas que combinan elegancia con funcionalidad.

La temporada 2026 de otoño e inviernos ya trae una nueva ola de tacones y siluetas que combinan la elegancia atemporal con la comodidad del día a día. Marcas como Gucci, Toteme, The Row, Miu Miu y Proenza Schouler sitúan su posición como referentes, ofreciendo desde zapatos escolares con tacón ancho hasta modelos retro de plataforma estilo años 70.

Silhuetas escolares con estilo chic

Los zapatos escolares que llegan esta temporada cuentan con un tacón ancho, de manera que aportan amortiguación y sofisticación al mismo tiempo. Esta propuesta le da un aire más silencioso y lujoso al calzado, ideal para quienes prefieren estilos discretos. Se sugiere combinarlos con una camisa de botones rosa pastel, adecuada tanto para la oficina como para un entorno cotidiao.

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Tacones minimalistas y de tono neutro

Jimmy Choo, Toteme, Khaite, The Row y Miu Miu lanzan colecciones con tacones de color café y texturas en piel, ante o tejidos con textura. El tamaño gris sirve como base para looks formales. Se pueden usar con prendas maronras que recuerdan a los tonos de otoño: blusa polo de rayas en color nuez o camisa con estampado semi-desmatado.

Variedades de plataforma y tacón moderado

Proenza Schouler propone modelos en color guinda y tacón ancho, adecuados para la mujer intelectual que busca una presencia formal. La combinación de un suéter gris con escote en forma de V o U crea un look serio pero elegante. Estos tacones son una alternativa lujosa que quedan bien en trabajos corporativos o reuniones.

Otras darlas y tendencias de moda

Los coches de Mimi, extraídos por la firma italiana Gucci, están disponibles en plataforma corrida y tacón clásico, con diseños de estilo 70 que aportan un toque retro sofisticado. Por su parte, la marca Ami ofrece tacones cilíndricos que provocan una apariencia sobria y juvenil. Se pueden combinar con blusas de encaje de tonos pastel y calcetas largas transparentes, donde la elegancia se hace imperdible.

Conclusión y próxima moda

Con la presentación de estos modelos, las mujeres que buscan crear un estilo a la vez distinguido y cómodo tienen una excelente opción. Al igual que a las marcas Gucci, Toteme y Proenza Schouler, las tendencias de la temporada 2026 de otoño inviernos reciben una valiosa combinación entre las siluetas tradicionales y la innovación de plataformas y tacones moderados. Estos nuevos diseños prometen construir colecciones con versatilidad y sofisticación para el próximo año.