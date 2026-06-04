Tendencia viral de nicotina y otros temas de actualidad

Una peligrosa tendencia viral está creciendo en redes sociales en Estados Unidos, donde influenciadores promueven la nicotina como un supuesto potenciador de concentración y productividad. Además, un juez ha autorizado el retorno a ese país de una inmigrante salvadoreña y sus hijas, pero su esposo quedará en el limbo. Un youtuber cubano ha sido arrestado tras grabar una antigua base militar.

Una peligrosa tendencia viral está creciendo en redes sociales en Estados Unidos, donde influenciadores promueven la nicotina como un supuesto potenciador de concentración y productividad.

Sin embargo, expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han advertido que no existe respaldo científico sólido para esta afirmación y alertan sobre los riesgos cardiovasculares, la adicción y los efectos en menores. Además, en otro tema, un juez en Estados Unidos ha autorizado el retorno a ese país de una inmigrante salvadoreña y sus hijas, pero su esposo quedará en el limbo. En otro desarrollo, un youtuber cubano ha sido arrestado tras grabar una antigua base militar





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Nicotina Concentración Productividad Inmigración Youtuber

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