Tendencias Otoño 2026: Dua Lipa Lidera el Regreso de los Jeans Rectos

Descubre cómo Dua Lipa redefinirá las tendencias de otoño 2026 con los jeans rectos, combinándolos con botines y zapatos de tacón para un estilo atemporal y versátil.

Dua Lipa se consolida como la figura clave que dicta las pautas estéticas para la temporada de otoño 2026. La cantante británica demostró que los jeans rectos constituyen la prenda fundamental para construir looks versátiles y sofisticados. Este artículo analiza las combinaciones de calzado y accesorios que la artista propone para reafirmar la vigencia del corte recto.

Dua Lipa Inspira el Uso de Jeans Rectos

Dua Lipa es la inspiración principal para llevar jeans rectos con zapatos de tacón, bailarinas y botines para el otoño 2026. La intérprete tomó la base de los vaqueros para formular un conjunto que es fácil de replicar. Llevó una camiseta negra de manga larga con delicados botones en el cuello, a juego con un diseño de botines puntiagudos con estampado de serpiente. Este look es inspiración para llevar incluso con botines lisos. Los jeans en color azul son un clásico atemporal que va más allá del otoño, manteniendo su relevancia en cada ciclo estacional.

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Combines Versátiles con Calzado Plano

Dua Lipa con jeans rectos, bailarinas Tabi y camisa oversize. El calzado se distingue por las tiras que pasan por encima del empeine. Para complementar llevó pendientes esculturales en plata y un bolso mediano negro de piel. También mostró cómo estos jeans combinan con zapatos planos color café y una camisa oversize. El tono de los zapatos que lleva la cantante define el otoño y estiliza los jeans que no soltaremos toda la temporada, asegurando una presencia constante en los armarios modernos.

Elegancia Urbana en Nueva York

Dua Lipa y Callum Turner paseando a su perro en las calles de Nueva York. El otoño se distingue por los días soleados y las noches frías. Para la primera parte del día, Dua Lipa inspira con un look de jeans rectos con top lencero que lleva a contraste con un cinturón y un bolso negro de Chanel. Esta temporada, los jeans rectos se llevan en diferentes texturas y colores. Una de las características más reconocibles es la reafirmación de su versatilidad, capaces de crear looks elevados y también casuales dependiendo de la ocasión.

El Look del Aeropuerto con Toques Clásicos

Dua Lipa, por ejemplo, lleva los jeans rectos en un look en el aeropuerto con una camiseta blanca y una camisa azul claro. Para complementar añadió una gorra y, en cuanto al calzado, se decantó por llevar unos botines negros de tacón con un cinturón a juego. Esta propuesta confirma que el corte recto permite experimentar con capas superiores y accesorios sin perder la esencia del estilo urbano contemporáneo que domina las calles.