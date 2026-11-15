Tenerife honra la memoria de Jesús de Miguel con gol y minuto de silencio

El Club Deportivo Tenerife rindió un emotivo tributo a Jesús de Miguel antes de su partido, culminado con un gol dedicado por Nacho Gil y un minuto de silencio.

El Club Deportivo Tenerife retoma su actividad competitiva este domingo 15 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López. La jornada estaba marcada por un profundo tono de solemnidad tras la cancelación del duelo ante Andorra y el aplazamiento del choque de Copa del Rey contra el Badajoz. La prioridad del día no fue el resultado deportivo, sino rendir un merecido y emotivo tributo a la figura de Jesús de Miguel, quien ha dejado una huella imborrable en la historia del club.

Detalles del tributo a Jesús de Miguel

La preparación para el encuentro comenzó con gestos simbólicos desde las primeras horas de la mañana. En una de las fachadas exteriores del estadio apareció un mural dedicado a Jesús de Miguel, representado celebrando con la camiseta del Tenerife. Los aficionados llegaron temprano para depositar ramos de flores y ofrendas frente a la imagen, creando un ambiente de recogimiento y agradecimiento colectivo. Este gesto visual fue el preludio de una mañana cargada de memoria histórica y respeto por el exjugador y expresidente del club.

Also read Entrenador de Jesús Owono Revela Cómo Está el Portero Tras Muerte de Jesús de Miguel

La reacción de Nacho Gil y el gol dedicado

Dentro del terreno de juego, la emoción alcanzó su punto máximo con un gesto concreto durante el partido. El jugador Nacho Gil abrió el marcador al minuto cuarenta del primer tiempo. Inmediatamente después de anotar, Gil corrió hacia la banca del equipo para tomar una camiseta con el número nueve, el dorsal que representaba a Jesús de Miguel. Al alzarla para dedicarle el gol, el jugador conmocionó a todo el estadio con un acto de pura devoción. Sus compañeros lo rodearon para consolarlo, evidenciando el impacto emocional de la jugada y del homenaje. Este momento específico sirvió como el cierre perfecto para una iniciativa que buscaba conectar el presente deportivo con el legado del pasado.

Momentos de recogimiento colectivo

Antes de que comenzara la acción futbolística, los equipos de ambos clubes se reunieron en el centro del campo. Los jugadores guardaron un minuto de silencio en honor a Jesús de Miguel, un acto protocolario que resaltó la unión del deporte frente a la pérdida. Durante el desarrollo del encuentro, la iniciativa continuó con los aficionados y jugadores aplaudiendo al minuto nueve, siguiendo la misma dinámica que se implementó hace dos semanas en los partidos de Primera y Segunda División del fútbol español. Estos aplausos rítmicos funcionaron como una banda sonora constante que recordó la identidad y la historia del club en cada jugada.

Impacto del homenaje en la comunidad deportiva

La decisión de integrar estos homenajes dentro de la dinámica del partido demostró la fortaleza de los lazos emocionales entre el Tenerife y su afición. La presencia de ofrendas y la dedicación explícita del gol transformaron un simple retorno a la actividad competitiva en una ceremonia cívica dentro del deporte. Los aficionados, que ya habían comenzado su tributo con flores en el exterior, vieron validada su emoción con la respuesta de los jugadores en el césped. Este tipo de actos refuerza el sentido de pertenencia y asegura que las figuras legendarias permanezcan vivas en la memoria colectiva del estadio.

El legado de Jesús de Miguel en el fútbol

Jesús de Miguel es recordado no solo por su paso como jugador destacado, sino también por su trayectoria institucional. Su muerte dejó un vacío significativo en la estructura del Club Deportivo Tenerife, pero su influencia perdura a través de las generaciones de hinchas que han crecido con sus logros. Al dedicar el gol de Nacho Gil al número nueve, el equipo confirmó que los valores deportivos y la memoria histórica son pilares fundamentales para el club. La jornada del 15 de noviembre en el Heliodoro Rodríguez López se convertirá en un referente de cómo el fútbol puede ser un vehículo para honrar a quienes construyeron su identidad, asegurando que su legado siga inspirando nuevos triunfos y memorias colectivas.