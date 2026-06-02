Tensión en Cuajimalpa tras granizada: vehículos varados, viviendas inundadas y deslaves carreteros

La noche del lunes 1 de junio se vivieron momentos de tensión en la alcaldía Cuajimalpa debido a la intensa granizada que dejó automóviles varados en avenidas, viviendas inundadas y deslaves carreteros.

La noche del lunes 1 de junio se vivieron momentos de tensión en la alcaldía Cuajimalpa debido a la intensa granizada que dejó automóviles varados en avenidas, viviendas inundadas y deslaves carreteros .

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura tras la lluvia y granizada, lo que derivó en inundaciones y vehículos varados, generando momentos de tensión entre los habitantes. En la Avenida Tamaulipas se observaron varios vehículos varados, lo que movilizó a elementos de Protección Civil debido a las corrientes que pueden generar afectaciones.

En la avenida Arteaga y Salazar, esquina Prolongación Juárez, en la colonia Contadero, se presentó un encharcamiento donde quedaron varados dos vehículos particulares. El personal Táctico Operativo de la SGIRPC y de emergencias brindaron apoyo para retirar a los vehículos. El titular del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que pese a la emergencia no hay personas heridas.

En la colonia Contadero se registró un deslave y una acumulación de agua con un tirante de aproximadamente 3 metros al interior de una vivienda, afectando un área de alrededor de 250 metros cuadrados. Se registró un deslave que provocó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de largo sobre dos autos. De uno de los vehículos rescataron a una persona que resultó ilesa.

Se informó que al menos cuatro células de emergencia se encuentran laborando en la alcaldía tras recibir el reporte de una caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de largo afectando a dos automóviles y rescatando a una persona que viajaba dentro, resultando ilesa





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