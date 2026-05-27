Tensión en la Cámara de Diputados: Lilia Aguilar exige a Kenia López que ceda conducción de la sesión

Durante unaSession tormentosa en la Cámara de Diputados, la diputada petista Lilia Aguilar pidió a la presidenta de la Mesa, Kenia López Rabadán, que se hiciera a un lado y permitiera que el morenista Sergio Gutiérrez Luna dirigiera los trabajos, tras un enfrentamiento entre legisladores del PRI y Morena que casi deriva en gresca. La panista rechazó los señalamientos calificándolos de violentos y aseguró que siempre trató a Aguilar con respeto. Simultáneamente, se trataron temas de la reforma judicial, incluyendo críticas a la consulta de revocación y la situación de mexicanos expulsados.

En una sesión marcada por la tensión en la Cámara de Diputados, la legisladora petista Lilia Aguilar increpó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán , para que cediera la conducción de los trabajos al vicepresidente morenista Sergio Gutiérrez Luna .

El incidente se originó tras una confrontación previa entre diputados del PRI y de Morena, cuando el legislador tricolor Carlos Mancilla prolongó su intervención más allá del tiempo asignado, a pesar de los llamados al orden de la presidenta y de solicitudes personales del diputado morenista Leonel Godoy, a quien Mancilla había acusado previamente de asesino. Ante la negativa de Mancilla a abandonar la tribuna, varios legisladores subieron al estrado, generando un clima de desorden.

Fue entonces que Aguilar, en un discurso vehementemente crítico, exigió a López Rabadán que ejerciera su autoridad o, en caso contrario, se hiciera a un lado para que Gutiérrez Luna asumiera el control. Sus palabras, consideradas agresivas por la panista, provocaron una respuesta inmediata.

López Rabadán calificó de reprochable y violento el planteamiento de Aguilar, destacando que siempre la había tratado con respeto, junto a todos los grupos parlamentarios, y subrayó que no entraría en una discusión en un debate que calificó de profundamente polarizado. En otro orden de temas, la sesión también abordó el debate de la reforma judicial.

Opositores a la reforma argumentan que la aprobación en lo general de la consulta de revocación de mandato la empata con elecciones federales y locales, y critican que no se resuelva sobre el mecanismo para elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el abogado Marco Antonio Avilés Huerta, defensor de 13 de los 92 mexicanos expulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum a petición de Estados Unidos, denunció la conducta del gobierno de la Cuarta Transformación ante las exigencias del gobierno de Donald Trump.

Finalmente, fuentes federales confirmaron que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) notificó a 93 exjuzgadores que no cumplen con los requisitos del Décimo Transitorio de la reforma judicial, por lo que sus pagos no proceden, aunque no se les especificó cuál requisito exacto incumplen





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