George Russell critica la conducta de Max Verstappen en el GP de Las Vegas 2026. La FIA emitió advertencia oficial sin sanción para el campeón.

George Russell ha emitido un firme rechazo hacia las acciones de Max Verstappen durante la tercera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas 2026. El piloto británico de Mercedes cuestionó directamente la actitud de su rival neerlandés después de que ambos pilotos protagonizaran un contacto en la curva 14 del circuito callejero, un incidente que puso de manifiesto las crecientes tensiones entre ambos competidores en el paddock.

El incidente y la respuesta inmediata

La situación se intensificó cuando Verstappen adelantó al Mercedes durante una vuelta de preparación y posteriormente redujo drásticamente su velocidad. Russell intentó recuperar la posición mediante una maniobra por el interior, pero la maniobra resultó en un contacto físico entre los dos monoplazas. Inmediatamente después, el neerlandés acusó por radio al británico de empujarlo hacia el muro, iniciando una discusión verbal que trascendió la cabina del cockpit.

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Russell, por su parte, no se mantuvo al margen y cuestionó abiertamente estas maniobras. El piloto de Mercedes declaró que no está dispuesto a seguir tolerando conductas que considera perjudiciales para el desarrollo limpio de la carrera. Su respuesta contundente señala un punto de quiebre en la dinámica de respeto mutuo que suele caracterizar las interacciones entre pilotos de alto nivel en la categoría.

Posturas de los implicados en la controversia

Tras la clasificación, Russell fue especialmente crítico al explicar que el comportamiento de Verstappen afecta negativamente a otros pilotos durante las vueltas de preparación. "No voy a aceptar que alguien me perjudique de esta manera y actúe como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente", afirmó el británico. Estas palabras reflejan su frustración ante lo que percibe como un abuso de posición dominante.

El piloto de Mercedes también señaló que, aunque el reglamento no prohíbe explícitamente adelantar a un competidor que está preparando su vuelta rápida, dicha acción puede arruinar su intento. Por otro lado, Max Verstappen mostró una actitud dismissiva ante la polémica. Cuando se le preguntó sobre el incidente, respondió que no había pasado nada y añadió: "Ni siquiera quiero perder mi tiempo con eso. No vale la pena".

Análisis oficial y decisión de la FIA

La Comisión de la FIA investigó detalladamente lo ocurrido revisando las imágenes, la telemetría y las comunicaciones de radio de ambos pilotos. Los comisarios determinaron que Verstappen frenó antes de lo esperado y realizó un cambio de dirección impredecible, factores que contribuyeron directamente al contacto. Como consecuencia, se le impuso una advertencia oficial, sin aplicar penalización de posiciones en la parrilla de salida.

Aunque los pilotos mencionaron un acuerdo informal para respetar el orden durante las vueltas de preparación, los comisarios consideraron que este entendimiento tenía poca relevancia legal para resolver el caso específico. La decisión de la FIA mantiene la estructura de salida actual, dejando sin cambios drásticos el orden de clasificación previo al fin de semana de carrera.

Impacto en la parrilla y próximos pasos

La polémica continuará sobre la pista, ya que Max Verstappen arrancará desde la pole position en el Gran Premio de Las Vegas. George Russell ocupará la segunda posición en la parrilla de salida, un lugar que le permitió mejorar su posición tras los eventos de clasificación. Esta alineación establece un duelo directo entre los dos protagonistas del conflicto al inicio de la carrera.

Es importante destacar que el orden de salida se vio alterado por una penalización técnica impuesta a Kimi Antonelli. El joven piloto recibió una penalización de cinco posiciones por cambios en su unidad de potencia, lo que permitió a Russell ascender en la parrilla. Esta configuración establece un escenario de alta tensión para el inicio de la carrera, con ambos pilotos buscando demostrar superioridad desde la primera vuelta.