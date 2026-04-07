Tensión en Ormuz: Precios del Petróleo se Disparan ante la Amenaza de Trump a Irán

Los precios del petróleo rondan los 110 dólares por barril ante la amenaza de Estados Unidos a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, generando incertidumbre en los mercados y alterando la dinámica de precios del crudo.

Los precios del petróleo se situaban en torno a los 110 dólares por barril este martes, en medio de la creciente tensión geopolítica y la inminente fecha límite impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz . El ultimátum de Trump , que amenaza con consecuencias devastadoras si Irán no cumple, ha generado incertidumbre en los mercados y ha impulsado los precios del crudo a niveles elevados.

A las 09:20 GMT, los futuros del Brent experimentaron una ligera caída de 95 centavos, representando una disminución del 0.9%, situándose en 108.82 dólares el barril. Por otro lado, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos alcanzaron un máximo de cuatro semanas, superando los 116 dólares al inicio de la sesión, aunque posteriormente retrocedieron 11 centavos, o un 0.1%, estableciéndose en 112.3 dólares. \La situación se complica aún más por la inusual inversión en la relación de precios entre el WTI y el Brent. Tradicionalmente, el WTI cotiza con un descuento respecto al Brent, pero en este contexto, los barriles de entrega más temprana están alcanzando un precio superior. El contrato de referencia del WTI es para entrega en mayo, mientras que el del Brent es para junio, lo que refleja la urgencia de los compradores por asegurar el suministro. La amenaza de Trump, que da a Irán hasta las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT del miércoles) para reabrir el estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente una quinta parte del suministro petrolero mundial, ha exacerbado la situación. El cierre efectivo del estrecho por parte de las fuerzas iraníes, tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, ha agravado la crisis. Trump ha advertido que, de no cumplirse sus exigencias, 'todos los puentes de Irán serán destruidos' antes de las 04:00 GMT del miércoles, y que 'todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, arderán, explotarán y nunca volverán a utilizarse'.\En respuesta a una propuesta de Estados Unidos, transmitida a través del mediador Pakistán, Teherán rechazó la posibilidad de un alto el fuego temporal, insistiendo en la necesidad de poner fin a la guerra de manera definitiva, negándose a ceder a la presión para reabrir el estrecho. Este conflicto ha tenido importantes consecuencias económicas. Las exportaciones de varios productores del golfo Pérsico se han reducido drásticamente debido a las restricciones en el estrecho, lo que ha provocado un aumento significativo en los precios del crudo. Esta situación ha beneficiado a Irán, Omán y Arabia Saudita, mientras que otros países que carecen de rutas de transporte alternativas han sufrido pérdidas multimillonarias, según un análisis de Reuters. Por otra parte, se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU vote una resolución para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho, aunque en una versión suavizada, después de que China, con derecho de veto, se opusiera a autorizar el uso de la fuerza, según informaron diplomáticos. Además de la inusual prima del WTI sobre el Brent, el conflicto ha provocado un aumento histórico en las primas al contado del crudo estadounidense, impulsado por la necesidad de las refinerías asiáticas y europeas de sustituir los flujos provenientes de Oriente Medio





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