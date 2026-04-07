Tensión máxima: Trump amenaza con la destrucción de Irán, el Papa condena y las negociaciones se intensifican

La amenaza de Trump sobre la civilización iraní genera alarma global. El Papa Francisco se pronuncia en contra de la guerra mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se intensifican. Israel se prepara para un posible aumento de ataques.

Irán , ¿podría desaparecer esta noche? El mundo en vilo, el Papa condena las amenazas... y Trump intensifica las negociaciones. 07 de abril de 2026, 16:11 GMT-6. Trump amenazó con acabar con la civilización iraní. La civilización persa, una de las más antiguas de la historia de la humanidad, con figuras históricas como Ciro y Darío, se ve amenazada con ser erradicada de la faz de la Tierra.

¿Es posible que un país desaparezca de la noche a la mañana? La sola pregunta, planteada este 7 de abril sobre la nación de Oriente Medio, resume la crisis provocada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel: unas amenazas que ya no suenan a mera retórica. Trump advirtió este martes que podría acabar con “toda una civilización” antes de que expire el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por intensos bombardeos y actividad diplomática. El Papa León XIV califica de inaceptable la amenaza de Trump contra Irán. El papa León XIV tildó este martes de “inaceptable” la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y llamó a hacer “todo lo posible” para “decir que no queremos la guerra, sino que queremos la paz”. “Hoy, como todos sabemos, también se ha lanzado esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, declaró el papa a los medios en Castelgandolfo. El pontífice estadounidense, quien hizo estas declaraciones en italiano e inglés sin nombrar explícitamente a Trump, instó a “rezar, pero también a hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no deseamos la guerra, sino la paz”. Trump asegura estar en “negociaciones intensas” con Irán a cuatro horas del plazo. Unas horas después de sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes en Fox News que se encuentra en “negociaciones intensas” con Irán en este momento, a cuatro horas de la fecha límite que estableció para la reapertura del estrecho de Ormuz. Fuentes aseguran que se alcanzará un acuerdo EE.UU.-Irán antes del ultimátum de Trump, según CNN. Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondiendo a una pregunta de la prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026. EFE/JIM LO SCALZO. Fuentes informan que podría haber un acuerdo EU-Irán antes del ultimátum de Trump, según CNN. Estados Unidos e Irán están negociando arduamente con la mediación de Pakistán y se espera que logren cerrar un acuerdo en las próximas horas, antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según reveló una fuente consultada por la cadena CNN. De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con “buenas noticias” proyectadas a corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol fundamental en la mediación. Francia sobre el ultimátum de Trump: “No se puede borrar una civilización”. El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este martes que “no se puede borrar una civilización”, como amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, que podría hacer con Irán, y advirtió de que la aplicación del ultimátum que ha dado al régimen de Teherán llevaría al mundo a una “fase peligrosa”. “Todo lo que excede es insignificante: no se puede borrar una civilización”, señaló el ministro francés en el informativo nocturno de France 2, al ser interrogado sobre el ultimátum de Trump a Teherán, que vence a las 20:00 horas del miércoles. Y, sobre todo, agregó Barrot, “no debemos confundir Irán, un gran país con un gran pueblo, con el régimen iraní, una teocracia sanguinaria que, hace apenas unas semanas, estaba masacrando a su propia gente a quemarropa con fusiles de asalto”. Israel pide a su población permanecer alerta ante un posible aumento de ataques de Irán. El Ejército israelí solicitó a la población del país mantenerse “vigilante, atenta y actuar con responsabilidad” ante un posible incremento de los ataques de Irán contra Israel en las próximas horas, “como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum” dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la nación persa. “Después de una evaluación de la situación, y como parte de los preparativos ante la posible expiración del ultimátum, podría haber un aumento del fuego hacia el territorio del Estado de Israel en las próximas horas”, declaró en un comunicado. Además, enfatizó que la población debe acatar sus instrucciones en caso de posibles ataques y que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) “están preparadas para operar tanto a la defensiva como a la ofensiva”





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