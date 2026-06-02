Tensión México-EU: vulnerabilidades económicas y contradicciones políticas

Análisis de la creciente tensión entre México y Estados Unidos, centrado en las vulnerabilidades energéticas, el posible impacto en remesas e inversiones, y las inconsistencias en el discurso de no injerencia frente a acuerdos impuestos por Washington.

La mandataria mexicana ha declarado de manera explícita que no entregará a los políticos de Sinaloa ni a ningún otro que sea solicitado por Estados Unidos, cuestionando la legitimidad de los intereses detrás de los juicios de extradición para autoridades electas.

Señala que las extradiciones podrían convertirse en una herramienta selectiva: vienen por unos, luego por otros. Este contexto de tensión bilateral ha llevado al gobierno a priorizar lo político y lo partidista por encima de lo comercial y del Estado mexicano, decisions que no son menores y podrían tener consecuencias profundas y duraderas. La economía mexicana muestra vulnerabilidades críticas en caso de un enfrentamiento con su principal socio comercial.

La dependencia energética es alarmante: solo contamos con cinco días de reservas de gasolina, cuando en 2023 eran de hasta diez días. Importamos el 46% de la gasolina que se consume diariamente. En cuanto al gas natural, las reservas estratégicas equivalen a apenas 2.5 días de consumo. Este combustible es esencial para industrias y plantas de luz.

Pemex aporta solo el 7% del consumo nacional. Paralelamente, Estados Unidos ya está enviando gas licuado a precios más altos. Si se cerraran las importaciones, el impacto sería catastrófico. Otro flanco sensible son las remesas.

El gobierno federal minimiza las nuevas reglas financieras de la Casa Blanca que apretarán a los canales de envío, restringiendo operaciones desde remitentes no legales y sin identificación oficial de EU. Una afectación del 10% en el flujo de remesas implicaría una caída de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento económico, representando una pérdida anual de 110 mil millones de pesos, complicando las metas de desarrollo.

Además, la incertidumbre arancelaria podría desincentivar inversiones, con empresas que se irían o cancelarían planes de instalación en México. El gobierno parece subestimar la capacidad de respuesta de EU, confiando en que la economía nacional soportaría los embates. Mientras tanto, la presidenta ha enviado señales contradictorias: por un lado se rechaza la injerencia estadounidense, pero por otro se firman acuerdos exigidos por el USTR, como la vigilancia de entornos digitales para resguardar propiedad intelectual.

Esto ocurre mientras la mandataria avala complots electorales en otro país, mostrando un doble rasero en el discurso soberano.





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