Tensiones entre Irán y Estados Unidos: Araghchi regresa a Islamabad mientras persisten las negociaciones de alto el fuego

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, regresó a Islamabad en medio de esfuerzos para reactivar las negociaciones de alto el fuego con Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente Trump canceló la misión de enviados estadounidenses y exigió condiciones para el diálogo, incluyendo la renuncia al desarrollo de armas nucleares. El conflicto en el estrecho de Ormuz y las tensiones económicas continúan escalando.

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán , abandonó Islamabad a última hora el día anterior, generando confusión sobre una segunda ronda de negociaciones esperadas en Pakistán.

Sin embargo, regresó el domingo antes de continuar su viaje hacia Moscú, según informaron medios estatales iraníes. En una imagen difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, se puede ver al canciller iraní estrechando la mano del sultán de Omán, Haitham bin Tariq, durante una reunión en Mascate el domingo 26 de abril de 2026.

Mientras tanto, en Islamabad, líderes políticos y militares de Pakistán trabajaban a contrarreloj para reactivar las negociaciones de alto el fuego entre Teherán y Washington. No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que podría hablar por teléfono con los iraníes, aunque no enviaría enviados. Araghchi había estado en Omán, un país que anteriormente ha mediado en conversaciones y se encuentra al otro lado del estratégico estrecho de Ormuz.

La Casa Blanca anunció la semana pasada que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajarían a Islamabad para dar seguimiento a las conversaciones históricas cara a cara de principios de mes. Sin embargo, tras la salida de Araghchi el sábado, Trump canceló la misión debido a la falta de avances con Irán. Trump declaró a Fox News que si Irán quería hablar, podían hacerlo, pero no enviaría a nadie.

Antes, había escrito en redes sociales que todo lo que tenían que hacer era llamar. Las conversaciones indirectas entre ambas partes continuaban, según dos funcionarios paquistaníes que hablaron bajo condición de anonimato. Trump había anunciado una extensión indefinida de la tregua entre Estados Unidos e Irán, acordada el 7 de abril, que había pausado la mayoría de los combates iniciados con ataques conjuntos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Sin embargo, un acuerdo permanente sigue siendo esquivo en un conflicto que ha cobrado miles de vidas y sacudido la economía global. El enfrentamiento en el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, continúa, con Irán restringiendo el movimiento y Estados Unidos aplicando un bloqueo a los puertos iraníes.

Irán busca el apoyo de Omán para implementar un mecanismo de cobro a los buques que transitan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo anonimato. Además, Irán exige el fin del bloqueo de Estados Unidos antes de una nueva ronda de negociaciones, mientras mediadores liderados por Pakistán intentan reducir las diferencias entre ambos países.

Incluso antes de los acontecimientos del sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había aclarado que cualquier conversación sería indirecta, con funcionarios paquistaníes como intermediarios, reflejando la cautela de Teherán tras ataques anteriores por parte de Estados Unidos e Israel. Las consecuencias económicas del conflicto, que cumple dos meses, son cada vez más graves, con interrupciones en los envíos globales de petróleo, gas natural licuado, fertilizantes y otros suministros debido al cierre casi total del estrecho.

Ambas partes continúan intercambiando amenazas. El mando militar conjunto de Irán advirtió que respondería con fuerza si Estados Unidos continuaba con acciones agresivas, como bloqueos navales. Trump, por su parte, ordenó al ejército disparar y matar a pequeñas embarcaciones que pudieran estar colocando minas en la vía fluvial.

Antes de un incidente de seguridad en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Trump declaró que, diez minutos después de cancelar el viaje de Witkoff y Kushner a Islamabad, Irán presentó una propuesta mucho mejor, aunque no dio detalles. Una de las condiciones de Trump es que Irán no tenga un arma nuclear, un tema que ha estado en el centro de las tensiones.

Irán posee 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, un paso técnico corto del nivel de grado armamentístico, según el organismo de vigilancia nuclear de la ONU





proceso / 🏆 6. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Estados Unidos Alto El Fuego Estrecho De Ormuz Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos e Irán cancelan nuevamente negociaciones de paz en PakistánDonald Trump canceló el viaje de Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes liderarían las conversaciones por parte de los estadounidenses, luego de que Abbas Araqchi, canciller iraní, abandonara Islamabad sin esperar a la reunión

Read more »

Estados Unidos e Irán cancelan nuevamente negociaciones de paz en PakistánDonald Trump canceló el viaje de Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes liderarían las conversaciones por parte de los estadounidenses, luego de que Abbas Araqchi, canciller iraní, abandonara Islamabad sin esperar a la reunión

Read more »

Instituto Tamaulipeco para los Migrantes asistirá a paisanos en Estados Unidos a través de plataforma digitalEl objetivo es orientar a los connacionales sobre sus derechos y actuar en caso de revisiones a viviendas

Read more »

La guerra con Medio Oriente golpea a las aerolíneas de Estados UnidosLas empresas de aviación han comenzado a recortar previsiones para 2026 ante el fuerte encarecimiento del combustible para aviones

Read more »

Deportan a presunto tratante por explotación sexual en México y Estados UnidosEntregado en Tamaulipas

Read more »

Estados Unidos ataca embarcación que navegaba en el Pacífico, hay 3 'narcoterroristas' muertosEl Comando Sur destacó que el ataque fue porque transitaban en una ruta conocida por el narcotráfico

Read more »