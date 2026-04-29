Tensiones y Reacomodos en Morena: Nuevas Estrategias para 2027 y Pendientes en el Gabinete

Citlalli Hernández asume la Secretaría de Elecciones de Morena en un momento crítico para la alianza con el PT y el Verde. La sucesión en la Secretaría de las Mujeres se dilata y la politiquería empaña el debate sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua.

La reciente designación de Citlalli Hernández como secretaria de Elecciones de Morena se produce en un contexto político particularmente delicado. Las relaciones entre el partido gobernante y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), atravesaban una fase de tensión considerable, amenazando la estabilidad de la coalición de cara a las elecciones de 2027.

Se comenta ampliamente que la anterior presidenta de Morena había deteriorado significativamente la comunicación con los partidos aliados, hasta el punto de que ya no se la consideraba una interlocutora confiable, especialmente después de las negociaciones en torno a la reforma electoral y el llamado Plan B. La llegada de Hernández, sin embargo, parece haber insuflado nueva vida al diálogo. Fuentes cercanas a los partidos Verde y PT aseguran que se han observado señales de entendimiento y que los acuerdos, tanto a nivel legislativo como electoral, están fluyendo con mayor facilidad.

Esta mejora en la comunicación es crucial, dado el papel fundamental que estos partidos desempeñarán en las próximas elecciones y en la aprobación de futuras reformas en el Congreso de la Unión. No obstante, dentro de Morena y en el gobierno federal existe una preocupación latente: el costo de mantener la cohesión de la alianza. Los partidos aliados, conscientes de su valor estratégico en las 17 elecciones de 2027 y en el proceso legislativo, podrían exigir concesiones significativas.

Se anticipa que mantenerlos alineados no será una tarea sencilla ni económica. Paralelamente, la sucesión en la Secretaría de las Mujeres sigue sin resolverse. A casi dos semanas de la salida de la anterior titular, el gobierno federal aún no ha anunciado un reemplazo. En Palacio Nacional se están evaluando diversos perfiles, tanto técnicos como políticos, pero la decisión final se ha demorado.

Esta demora es significativa, ya que la Secretaría de las Mujeres, creada con el objetivo de coordinar las políticas públicas en favor de las mujeres, enfrenta una creciente presión para obtener resultados tangibles en un contexto marcado por la persistente violencia de género. Algunos analistas sugieren que el anuncio podría realizarse la próxima semana, una vez que se hayan concretado cambios internos en Morena que podrían generar reacomodos en el gabinete presidencial.

La complejidad de la situación exige una designación cuidadosa que garantice la continuidad y eficacia de las políticas de género. La urgencia de abordar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género requiere una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno.

En otro ámbito, la declinación de la gobernadora de Chihuahua a comparecer ante el Senado para discutir el caso de los agentes de la CIA involucrados en un operativo antidrogas en el estado ha sido aprovechada por algunos actores políticos para promover sus propios intereses y ajustar cuentas personales. Se señala al exgobernador panista, ahora legislador morenista, como uno de los principales impulsores de esta estrategia.

Sin embargo, se recuerda que este político, gracias a su fuero constitucional, ha evitado enfrentar cargos por presunto desvío de recursos públicos, acusaciones formuladas por el actual gobierno de Chihuahua. Esta situación, según algunos observadores, ejemplifica la politiquería y la falta de escrúpulos en el ámbito político.

Por otro lado, la Cámara de Diputados rindió un emotivo homenaje al Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Presidente Ejecutivo de la Liga MX, destacando su labor en vísperas de que México vuelva a ser sede de la Copa Mundial de Futbol. Este reconocimiento subraya la importancia del deporte como unificador y promotor de la identidad nacional.

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