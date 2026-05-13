Teorías conspirativas sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: ¿Qué dice la OMS al respecto?

Análisis de las teorías de conspiración vinculadas al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, incluyendo los rumores sobre laboratorios, supuestas predicciones en Los Simpson y testimonios de expertos en la OMS.

La reciente alerta sanitaria causada por el brote de hantavirus entre los pasajeros del crucero MV Hondius, detectado desde el 1 de abril, ha generado una ola de teorías conspirativas en las redes sociales y foros de discusión.

Algunas de estas especulaciones sugieren que el hantavirus podría ser el precursor de una nueva pandemia global, similar a la del COVID-19 en 2020. Según estas teorías, un laboratorio estaría trabajando en la creación o propagación del virus para desatar una crisis sanitaria. Usuarios en Internet han compartido mensajes en los que se menciona a la famosa serie de televisión Los Simpson, alegando que en un episodio predijeron el brote de hantavirus.

Sin embargo, estos rumores resultan ser falsos, pues el capítulo en cuestión fue manipulado y no forma parte del material original. Por su parte, también se ha viralizado una imagen de la portada de la revista The Economist, en la que se asocia el virus de la rata con una supuesta predicción de su aparición. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado a la calma, aunque no descarta la posibilidad de nuevos contagios.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó que, si bien no hay evidencia de que el brote vaya a escalar a una situación más grave, la larga incubación del virus hace posible que surjan más casos en las próximas semanas. Mientras tanto, la atención se centra en la repatriación de los tripulantes y en seguir las pautas sanitarias establecidas por la organización para evitar complicaciones futuras





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