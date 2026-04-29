Tercer Mundial en CDMX: La persistente lucha contra la contaminación

A pesar de los avances, la calidad del aire en la Ciudad de México sigue siendo un desafío de cara al Mundial de 2026, especialmente por los altos niveles de ozono y el impacto del cambio climático.

La Ciudad de México se prepara para recibir por tercera vez la emoción de un Mundial de fútbol, pero un problema persiste: la calidad del aire .

A pesar de los cambios significativos desde las ediciones de 1970 y 1986, la capital mexicana continúa luchando contra la contaminación, especialmente durante la temporada de ozono. En 1970, coincidiendo con el primer Día de la Tierra, el movimiento ambientalista comenzaba a tomar fuerza en Estados Unidos, impulsado por el deterioro de la calidad del aire en sus ciudades.

Aunque en México no existían mediciones sistemáticas en ese momento, ya se reportaban episodios de mala calidad del aire, principalmente por polvaredas. Con el crecimiento urbano e industrial, la contaminación se identificó como un problema ligado a la actividad humana, llevando a la incorporación del gobierno a redes internacionales de monitoreo en 1967. Para el Mundial de 1986, las concentraciones de ozono alcanzaban niveles extremos, y la CDMX se convirtió en un ejemplo de deterioro ambiental urbano.

Se implementaron políticas como la eliminación de plomo en combustibles, mejoras tecnológicas en vehículos, regulación industrial y el programa Hoy No Circula, junto con la consolidación de la red de monitoreo atmosférico. Si bien la calidad del aire ha mejorado desde los peores años, aún no cumple consistentemente con los límites establecidos por las normas oficiales mexicanas, alineadas con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

El ozono, en particular, presenta un desafío, ya que no se emite directamente sino que se forma en la atmósfera a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de radiación solar, aumentando sus concentraciones en primavera. La experiencia de Los Ángeles, con un PIB per cápita superior al de la CDMX, demuestra la dificultad de reducir la exposición a niveles recomendados bajo ciertas condiciones topográficas.

A pesar de las mejoras en Los Ángeles en las últimas décadas, las concentraciones de ozono siguen siendo elevadas. En la CDMX, aunque la norma de ozono se ha vuelto más estricta desde 2024, incluso superando la de Estados Unidos, las concentraciones han aumentado desde 2019 y podrían seguir haciéndolo, según ProAire 2021-2030.

Las olas de calor, que ya tienen efectos negativos en la salud, también favorecen la formación de ozono, lo que implica que incluso con emisiones constantes, el aumento de la temperatura debido al cambio climático podría resultar en más días con mala calidad del aire. La preocupación por la calidad del aire no se limita a las muertes prematuras, sino que abarca una amplia gama de impactos en la salud y el medio ambiente





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