Termina la ola de calor en la Ciudad de México, pero persisten altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció el fin de la ola de calor en la Ciudad de México, aunque las altas temperaturas continuarán. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla en 13 alcaldías y recomendó medidas preventivas para evitar riesgos a la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este miércoles 6 de mayo de 2026, la ola de calor que afectó a la Ciudad de México llegará a su fin, aunque las altas temperaturas persistirán en la capital del país.

Según las previsiones, se esperan condiciones climáticas extremas que requerirán precauciones adicionales por parte de los habitantes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta amarilla debido al pronóstico de temperaturas elevadas para la tarde del miércoles en 13 alcaldías. Las demarcaciones afectadas incluyen Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

La SGIRPC recomendó a la población tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y deshidratación. Entre las sugerencias se encuentran mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, usar ropa ligera y de colores claros, así como protegerse con bloqueador solar.

Además, se aconsejó prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades también recordaron la importancia de no dejar a mascotas o niños en vehículos estacionados, ya que las temperaturas pueden aumentar rápidamente y poner en riesgo su salud.

La alerta amarilla implica un nivel de riesgo moderado, por lo que se instó a la población a seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a cualquier actualización en las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, el SMN continuará monitoreando el clima para emitir avances y actualizaciones sobre la situación en la región





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