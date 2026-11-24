Un sismo de magnitud 5.3 con epicentro al suroeste de Mapastepec en Chiapas no generó daños ni tsunami. Protección Civil mantiene monitoreo tras el temblor.

Un sismo de magnitud 5.3 sacudió el estado de Chiapas, México, el martes 24 de noviembre de 2026, activando inmediatamente los protocolos de evaluación de emergencia por parte de las autoridades federales y estatales.

El temblor, registrado a las 05:51 horas, tuvo su epicentro ubicado a 119 kilómetros al suroeste de la localidad de Mapastepec, en territorio chiapaneco, según la información técnica divulgada por el Servicio Sismológico Nacional.

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Confirmación de magnitud 5.3 y ausencia de tsunami

El Servicio Sismológico Nacional confirmó oficialmente que la magnitud final del evento sísmico se mantuvo en 5.3, descartando cualquier variación significativa posterior a la medición inicial del centro de monitoreo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de sus canales en redes sociales, informó que hasta el momento no se han reportado afectaciones estructurales ni humanas derivadas de este sismo, aunque se continúa con el monitoreo correspondiente para garantizar la seguridad.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina también emitió un boletín oficial indicando que no se espera la generación de un tsunami para el Pacífico mexicano como consecuencia de este movimiento tectónico de magnitud moderada.

Monitoreo permanente en la región del Soconusco

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas declaró que mantiene activo el monitoreo permanente en las distintas regiones del estado, asegurando la comunicación directa con las autoridades municipales correspondientes para atender cualquier posible reporte de afectación.

La Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que el sismo fue percibido ligeramente por la población de la región del Soconusco, aunque reiteró que no hay reportes de daños materiales o personas heridas en las zonas cercanas al epicentro.

Las unidades estatales y municipales de Protección Civil se encuentran en estado de alerta, evaluando la zona bajo la supervisión federal para asegurar que la estabilidad de la infraestructura local no se haya visto comprometida por las vibraciones registradas esta madrugada.