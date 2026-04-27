Terremoto de magnitud 6.2 sacude Hokkaido sin riesgo de tsunami, pero con alerta por réplicas

Un sismo de magnitud 6.2 golpeó la isla de Hokkaido en Japón, sin generar tsunami pero con advertencias de posibles réplicas y riesgos de deslizamientos de tierra. Las autoridades recomiendan precaución durante la próxima semana.

Un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter sacudió a primera hora de este lunes la isla de Hokkaido , la segunda mayor del archipiélago japonés.

Aunque las autoridades han confirmado que no existe riesgo de tsunami, el temblor, que ocurrió a las 05:23 horas a una profundidad de 83 kilómetros en el sur del distrito de Tokachi, generó una intensidad de 5+ en la escala japonesa en la ciudad de Urahoro, ubicada cerca de la costa oriental de Hokkaido. Según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), tras el terremoto inicial no se han registrado más sismos con una intensidad sísmica de 1 o superior, aunque sí se detectó un movimiento del suelo de largo período de magnitud 1 en varias zonas de hasta seis distritos de la isla.

La JMA ha aclarado que no hay peligro de tsunami, pero advirtió a la población sobre el alto riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en las áreas afectadas por fuertes temblores. La agencia recomendó estar atentos a la actividad sísmica futura y a las condiciones meteorológicas, especialmente en caso de lluvia.

Además, basándose en datos históricos, la JMA indicó que entre el 10% y el 20% de los terremotos importantes son seguidos por réplicas de magnitud similar, por lo que instó a mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos sismos de magnitud 5 o superior durante aproximadamente una semana, con especial atención en los próximos dos o tres días. Las autoridades locales han comenzado a evaluar los posibles daños en infraestructuras y viviendas, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos graves.

Sin embargo, se han registrado algunos cortes de energía eléctrica y interrupciones en el transporte público en zonas cercanas al epicentro. La JMA ha reiterado su llamado a la población para que siga las recomendaciones de seguridad y se mantenga informada a través de los canales oficiales. Los expertos en sismología han señalado que Hokkaido es una región con alta actividad tectónica, lo que la hace propensa a terremotos y actividad volcánica.

Este evento se suma a una serie de temblores registrados en Japón en los últimos meses, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los protocolos de emergencia y la preparación ante posibles desastres naturales. La población ha sido instruida en medidas preventivas, como la revisión de estructuras residenciales y la preparación de kits de emergencia con suministros básicos





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