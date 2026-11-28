Lucile Jones y Allen Husker de Caltech explican la actividad sísmica en Manhattan Beach. Se descarta tsunami y se confirma que las réplicas son normales.

Una réplica de magnitud 4.5 sacudió las costas del sur de California, específicamente en las cercanías de Manhattan Beach, generando atención inmediata en la región. Sismólogos expertos han aclarado que esta actividad sísmica reciente no representa una anomalía geológica, aunque por el momento se descarta cualquier posibilidad de generación de un tsunami. Esta confirmación oficial busca tranquilizar a la población afectada por los recientes movimientos telúricos.

Origen Geológico y Ubicación Precisa

Lucile Jones, sismóloga vinculada con el Instituto de Tecnología de California (Caltech), confirmó en conferencia de prensa que no hay posibilidades de un tsunami tras los temblores porque fueron muy leves. El movimiento sísmico más significativo ocurrió a las 11:41 a. m. hora del Pacífico, a unas 3.7 millas (6 kilómetros) al oeste-suroeste de Manhattan Beach. Este epicentro preciso ha sido central en los análisis realizados por la comunidad científica local.

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Dos sismos distintos sacudieron el sur de California en menos de 12 horas, uno frente a Newport Beach y otro cerca de Manhattan Beach. Allen Husker, investigador de Caltech, explicó que estos eventos son un tipo de fractura geológica en la que un bloque de roca se desplaza por encima de otro debido a fuerzas de compresión. La actividad registrada sigue el trazo exacto de la misma falla, lo que indica una continuidad tectónica predecible dentro de la dinámica regional.

Relación con las Mareas Oceánicas

Durante la conferencia también se abordó la posible conexión entre las mareas y los temblores recientes. El investigador Allen Husker descartó esa posibilidad de manera contundente. Explicó que aunque el nivel del mar sube y baja constantemente, si ese movimiento provocara terremotos, se registrarían sismos todos los días, algo que no ocurre según los registros históricos.

Lucile Jones reafirmó esta posición al indicar que la actividad que se ha visto en los últimos días no es anormal. La separación de factores tectónicos de factores oceánicos permite a los expertos centrarse en la estructura de la falla sin distracciones teóricas infundadas. Esta claridad científica es vital para evitar alarmismos infundados en la población costera.

Intensidad de las Réplicas y Respuesta Oficial

El terremoto principal ocurrió durante la mañana del sábado, iniciando una secuencia de movimientos posteriores. De acuerdo con Husker, ocho de las réplicas superaron la magnitud 3.0, demostrando una intensidad considerable aunque no destructiva a gran escala. La más fuerte de las mencionadas durante la conferencia alcanzó 4.5, un movimiento que también fue identificado por el USGS en su catálogo sísmico, validando las mediciones locales con estándares internacionales.

Aunque las réplicas suelen disminuir de intensidad y frecuencia con el paso del tiempo, no existe una regla que impida que alguna alcance una magnitud considerable. Por eso, un movimiento de 4.5 puede sentirse de manera importante, incluso después de un terremoto principal de 5.0. Los especialistas consideran que la secuencia registrada no es inusual, pero eso no significa que los residentes deban bajar la guardia ante posibles nuevas sacudidas.

Las autoridades recomiendan mantener medidas de preparación y seguir los avisos oficiales ante cualquier nuevo movimiento. La proximidad a zonas urbanas densamente pobladas como Manhattan Beach exige una vigilancia constante. La transparencia en los datos proporcionados por Caltech y el USGS asegura que la población pueda tomar decisiones informadas sobre su seguridad personal y patrimonial en los días siguientes.