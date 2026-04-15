Tesoro de EE. UU. Autoriza Liquidación de CIBanco por Facilitar Lavado de Dinero del Narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha otorgado permiso para la liquidación de CIBanco, una institución financiera mexicana previamente sancionada por su presunta implicación en el lavado de dinero para cárteles de la droga, particularmente en relación con el tráfico de opioides. Esta decisión refuerza la colaboración binacional en la lucha contra el crimen financiero.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha dado luz verde a la liquidación de CIBanco, una entidad financiera mexicana que previamente fue objeto de severas sanciones por su presunta complicidad en el lavado de dinero proveniente de organizaciones criminales transnacionales, con un enfoque particular en los cárteles de la droga. La medida, comunicada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Tesoro estadounidense, constituye una enmienda a una orden previa que había restringido drásticamente el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos.

Esta acción se tomó tras la determinación de que el banco mexicano había facilitado el blanqueo de ganancias ilícitas generadas por el tráfico de opioides, lo que eventualmente llevó al gobierno de México a asumir el control de la institución. La resolución del Departamento del Tesoro pone de relieve la firme y coordinada voluntad de Estados Unidos y México para salvaguardar sus respectivos sistemas financieros de las amenazas persistentes planteadas por los cárteles de la droga y los narcotraficantes.

Además, subraya el compromiso compartido de hacer rendir cuentas a aquellos individuos e instituciones que, de una forma u otra, actúan como facilitadores de estas actividades ilícitas. Este caso se suma a otros ya conocidos, como el de Intercam y Vector Casa de Bolsa, otras dos instituciones financieras mexicanas que a finales de junio pasado fueron señaladas por el Tesoro estadounidense bajo acusaciones similares de haber permitido operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides, una problemática que sigue generando gran preocupación a nivel internacional y binacional.

La intervención del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCen, es un claro indicativo de la creciente sofisticación y alcance de las redes de lavado de dinero que buscan infiltrarse y corromper las estructuras financieras legítimas. Al permitir la liquidación controlada de CIBanco, se busca no solo desmantelar una vía de financiación para el crimen organizado, sino también enviar un mensaje contundente a otras instituciones financieras sobre las consecuencias de no cumplir con las regulaciones y normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La cooperación transfronteriza entre agencias de inteligencia financiera y autoridades policiales de ambos países es crucial para desarticular estas redes y proteger la integridad del sistema financiero global, un objetivo que requiere vigilancia constante y acciones decisivas por parte de todos los actores involucrados en la lucha contra el crimen financiero y el narcotráfico, cuya influencia busca socavar la estabilidad económica y social de ambas naciones.





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cibanco Departamento Del Tesoro EE. UU. Lavado De Dinero Cárteles Narcotráfico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tesoro de EU sanciona a 6 objetivos por presuntos vínculos con Cártel del NoresteEn zona fronteriza Nuevo Laredo - Texas

Read more »

Raymundo Ramos Vázquez rechaza acusaciones del Departamento del Tesoro y denuncia campaña de desprestigioRaymundo Ramos, defensor de derechos humanos, acusa a Fuerzas Armadas y a exgobernador de estar detrás de acusaciones

Read more »

EU autoriza transferencias de CIBanco para liquidación del banco en MéxicoLa unidad antilavado de Estados Unidos ha permitido ciertas transferencias de fondos a CIBanco para facilitar la liquidación completa de la institución bancaria mexicana, previamente sancionada en el contexto de medidas contra el fentanilo.

Read more »

FinCEN aprueba transferencias de fondos para concluir liquidación de CIBancoEl FinCEN apruebó las transferencias de fondos para concluir la liquidación de CIBanco,

Read more »

Tesoro de EU modifica sanción contra CIBanco: autoriza transferencias para acelerar liquidaciónPor presunto lavado

Read more »

Tesoro de Estados Unidos Ordena Liquidar a CIBanco por Lavado de DineroNoticias de México y el mundo

Read more »