Testigo de falla de motor: qué hacer y cuándo detenerse

El testigo de falla de motor avisa de una anomalía en el tren motriz. Si la luz está fija permite llegar al taller, pero si parpadea exige detenerse y llamar a una grúa.

El testigo de falla de motor, conocido como check engine, se encendió durante un trayecto por autopista cerca de las tres de la tarde en un tramo despejado y sin límite de velocidad a la vista. El velocímetro ya no empujaba con la misma contundencia y la estabilidad comenzaba a comprometerse. El viaje terminó con el auto arriba de una grúa de regreso, tras confirmarse una avería en la banda de distribución.

La señal luminosa está conectada al sistema de diagnóstico a bordo (OBD) del vehículo. Cuando se activa, la computadora detectó una anomalía en el tren motriz o en alguno de sus subsistemas asociados. El problema puede ir desde una tapa de gasolina floja hasta un catalizador al borde del colapso, una válvula EGR rota o una polea de la distribución a punto de reventar.

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Qué significa el testigo de falla de motor

El desconcierto es comprensible: el aviso indica que algo anda mal bajo el cofre, pero jamás especifica qué. Esa ambigüedad provoca frustración y, en no pocos casos, verdadero pánico entre los conductores. La duda inmediata es si es seguro seguir la marcha y durante cuánto tiempo.

Ya sea que se maneje por placer o por rutina diaria, toparse de golpe con el check engine arruina cualquier trayecto. Sin embargo, el modo en que se muestra la luz determina la gravedad del asunto y la respuesta que conviene adoptar.

Luz fija frente a luz parpadeante

Cuando el testigo permanece fijo, no obliga a detenerse al instante, pero sí exige extremar precauciones. Lo prudente es conducir con suavidad, sin exigirle revoluciones al motor, y enfilarse directo al taller mecánico más próximo. No es una emergencia crítica inmediata, pero postergar la revisión puede desencadenar daños mayores con rapidez.

Si la luz parpadea, en cambio, indica una falla crítica e inmediata. Aquí no hay margen: se debe orillar el vehículo con seguridad, apagar el motor de inmediato y solicitar una grúa. Forzar el auto cuando la computadora pide auxilio casi siempre sale caro.

El caso del Vectra de Irmscher

Eso fue exactamente lo que ocurrió con el Vectra de Irmscher. Al encenderse la luz, la primera reacción fue levantar el pie del acelerador buscando la siguiente salida de la autopista. Sin embargo, el testigo comenzó a parpadear casi de inmediato: el vehículo entró en modo de protección, la potencia cayó de golpe y la velocidad se desplomó a paso de tortuga.

Antes de incorporarse a la rampa de salida, los sistemas de seguridad mecánica del auto apagaron el motor por completo. El corte repentino provocó la pérdida instantánea de la asistencia en la dirección y en los frenos. Por fortuna, la pendiente favoreció que el auto rodara por pura inercia hasta detenerse en una parada de autobús.

El diagnóstico posterior confirmó la gravedad: una polea guía de la banda de distribución, que ni siquiera era la tensora, tenía holgura y, al no haberse apagado el motor a tiempo, terminó por partirse en dos. La revisión técnica oficial, como la ITV, también rechaza de inmediato un vehículo que circula con este indicador activo, ya que es uno de los defectos que los inspectores vigilan con cero tolerancia.

Recomendaciones para conductores

Ante la duda, la recomendación técnica es no ignorar el aviso. Con la luz fija se puede llegar al taller, pero con la luz parpadeante lo correcto es detenerse y solicitar asistencia. Mientras el indicador siga encendido, el vehículo no debería someterse a inspecciones oficiales ni a esfuerzos prolongados.

La experiencia del Vectra de Irmscher ilustra el costo de postergar la revisión: una polea con holgura derivó en una avería mayor y en la pérdida de asistencia en la dirección y los frenos. Atender el testigo de falla de motor a tiempo protege tanto la mecánica del auto como la seguridad de quienes viajan en él.