La APD de Texas ha levantado la alerta en el sur de Austin tras la serie de tiroteos registrados entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Además, se acusan penalmente a exdirector de la Lotería de Texas por presunto fraude en sorteo que dejó premio de $95 millones. Un hombre denunció que error lo dejó meses con grillete de ICE y le causó una infección. Otro con cabello más largo. Las autoridades también señalaron que los sospechosos habrían utilizado varios carros robados o intercambiados para movilizarse y evitar ser identificados.

Relacionado con la serie de tiroteos registrados entre el sábado 16 y el mismo domingo, 17 de mayo, en distintos puntos de la capital de Texas , la APD confirmó que fue levantada la orden para permanecer resguardados en interiores que se había emitido para una amplia zona del sur de Austin.

La Policía de Austin informó que al menos una estación fue alcanzada por disparos la noche del sábado y otra la mañana del domingo. Además, se acusan penalmente a exdirector de la Lotería de Texas por presunto fraude en sorteo que dejó premio de $95 millones. Un hombre denunció que error lo dejó meses con grillete de ICE y le causó una infección. Otro con cabello más largo.

Las autoridades también señalaron que los sospechosos habrían utilizado varios carros robados o intercambiados para movilizarse y evitar ser identificados. Aunque la alerta en el sur de Austin ya fue cancelada, las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse alerta debido a que uno de los sospechosos sigue sin ser localizado. APD continúa investigando si otros incidentes armados registrados durante el fin de semana están relacionados con esta serie de ataques





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