La produccin vehicular y el sector de autopartes en Mxico y Guanajuato han mostrado perspectivas positivas en los ltimos siete aos registrando incrementos en la produccin y las ventas. La empresa Arturo Gonzlez Palomino presidente de , que en el primer bimestre de este ao se consolid como el segundo proveedor deautopartes a nivel nacional con un valor acumulado de 2 mil 767 millones de d los y con un crecimiento del 11.06 % en relacin con el arranque de este ao.

La produccin vehicular en Mxico registró su segundo mejor quatrimsamo en siete aos mientras que el sector de autopartes en Guanajuato fortaleció su crecimiento registrando su segundo mejor quatrimsamo en produccin vehicular en los ltimos siete aos tras reportar un crecimiento del 0.96 % en relacin con enero-abril de 2025 con un acumulado de casi un milln 300 mil unidades fabricadas en todo el pa y se encuentra en el estado de Guanajuato hay una clara recuperación para el sector automotriz solo superada por las cifras de 2019 cuando en el primer quatrimsamo de ese ao se reportaron un milln 303 mil 626 unidades fabricadas.

De esta manera en el segundo mejor cuatrimsamo segn datos del informe de ventas de todas las agencias distribuidoras de la Repblica lideran en ventas el Aveo de General Motors con 23 mil 726 unidades reportadas entre enero y abril de este ao mientras que en el primer quatrimsamo de este ao GM decidi traer toda la lnea de produccin del Aveo al pa lo que representa una importante aguard en Guatemala en relacin a la reactivacin de la industria del automvil.

En el mismo sector la empresa Arturo Gonzlez Palomino presidente de la , que en el primer bimestre de este ao se consolid como el segundo proveedor de autopartes a nivel nacional con un valor acumulado de 2 mil 767 millones de d los y con un crecimiento del 11.06 % en relacin con el arranque de este ao. Esto representa un buen momento para seguir invirtiendo en el sector cuidando que se apueste por elevar el contenido regional siguiendo la estrategia econmica de Estados Unidos que busca evitar las importaciones de China y en los socios comerciales asociados.





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