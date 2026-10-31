Texas reclama nueve islas en el río Bravo y México defiende su soberanía

La Oficina General de Tierras de Texas reclama nueve islas en el río Bravo, mientras México sostiene que la frontera se rige por tratados bilaterales y la CILA.

La Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por la comisionada Dwan Buckingham, emitió una resolución en la que establece que Texas, Estados Unidos, es propietario de nueve islas ubicadas a lo largo de la frontera con México, lo que ha generado una polémica sobre la soberanía en el río Bravo. Según las autoridades estadounidenses, la medida busca cerrar vacíos operativos y evitar que esas tierras sean utilizadas por carteles y traficantes de personas.

La resolución habilita a las fuerzas de seguridad y patrullas estadounidenses para desembarcar, inspeccionar y vigilar las islas, según informó la GLO. El gobierno de México, a través de la Cancillería, rechazó la pretensión y señaló que la delimitación de la frontera y la soberanía en los ríos internacionales se rigen por tratados bilaterales, como el Tratado de Límites de 1970.

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Reclamación de islas en el río Bravo

De acuerdo con el mapa oficial de la GLO, las nueve islas reclamadas como propiedad de Texas se ubican en el río Bravo, en los límites con México. Estas son: Nixon Island (87 mil 816 metros cuadrados), La Bota Island (11 mil 735 metros cuadrados), Tex Mex Island 2 (6 mil 070 metros cuadrados), McKendricks Island (74 mil 462 metros cuadrados) y Lost Boot Island (2 mil 023 metros cuadrados).

También se incluyen Clark Island (14 mil 568 metros cuadrados), Zachary Island (50 mil 585 metros cuadrados), Miller Island (2 mil 23 metros cuadrados) y Miller Island 2 (18 mil 210.87 metros cuadrados). La GLO no especificó si estas islas ya estaban bajo jurisdicción texana o si se trata de una nueva designación unilateral.

Postura de México y tratados bilaterales

La Cancillería mexicana indicó que un gobierno estatal no tiene la facultad constitucional ni diplomática para modificar o reclamar unilateralmente límites territoriales. Esa atribución corresponde a las autoridades federales de ambos países en conjunto con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), según el tratado vigente.

El gobierno de México subrayó que la delimitación fronteriza en ríos internacionales debe resolverse mediante acuerdos bilaterales y no por acciones unilaterales de una entidad subnacional. Hasta el momento, no se ha anunciado una respuesta formal adicional por parte de la Cancillería.

Antecedente de la Isla Frontón en 2023

Esta no es la primera vez que surge una polémica por islas en la frontera. En 2023, Texas aplicó una medida similar para la Isla Frontón, ubicada en el condado de Starr, donde ocupó el terreno bajo el argumento de seguridad nacional.

En aquella ocasión, el gobierno mexicano también expresó su rechazo y recordó que la soberanía sobre las islas del río Bravo está definida por los tratados internacionales. La nueva resolución de la GLO amplía la disputa a nueve islas y añade tensión a la relación bilateral en materia de seguridad y límites territoriales.