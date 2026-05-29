Texas vence en el Juego 7 y avanza a las Finales de la NBA

El equipo de Texas superó por 15 puntos en el Juego 7 de las Finales de Conferencia del Oeste, con una destacada actuación ofensiva y defensiva que les permite pelear por el título de la NBA después de 27 años de ausencia en la fase final.

En el Juego 7 de las Finales de Conferencia del Oeste, el equipo de Texas se impuso con una ventaja que mantuvieron desde el inicio hasta el final, logrando una diferencia de 15 puntos.

Los máximos anotadores fueron [Jugador] con 28 puntos, diez rebotes y dos asistencias, consiguiendo un doble-doble, y [Jugador] con 18 unidades. Stephon Castle aportó 17 puntos. Shai Gilgeous-Alexander tuvo una noche discretas con solo 15 puntos. Esta victoria permite al conjunto de Texas buscar su segundo título consecutivo, tras ser campeones la temporada pasada, mientras que el equipo de Oklahoma City Thunder, que no llegaba a una final desde 1999, aspira a su tercer cetro.

El séptimo juego de la serie se disputará el sábado 30 de mayo





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