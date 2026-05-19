Texcoco: trabajo en la calle Ixpantepec para pavimentar, con inversiones y colaboración ciudadana

El gobierno municipal de Texcoco y los vecinos de Santa Catarina del Monte pusieron en marcha los trabajos de pavimentación hidráulica de la calle Ixpantepec, donde la administración municipal invertirá un millón 400 mil pesos en materiales, mientras los vecinos de la comunidad aportarán la mano de obra.

El gobierno municipal de Texcoco y los vecinos de Santa Catarina del Monte pusieron en marcha los trabajos de pavimentación hidráulica de la calle Ixpantepec, donde la administración municipal invertirá un millón 400 mil pesos en materiales, mientras los vecinos de la comunidad aportarán la mano de obra.

Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal, declaró que viene a asumir su compromiso con la comunidad de Santa Catarina del Monte y en todos los pueblos de Texcoco para realizar las obras que mejoren la calidad de vida de la población. La titular de Obras Públicas, Erendira Mendoza Herrera, enfatizó que para la obra suministraron materiales que constan de 160 toneladas de cemento, 164 metros cúbicos de arena, 233 metros cúbicos de grava, 22 rollos de malla, 85 metros cúbicos de tepetate, 8 piezas de brocal y dos millares de tabiques, estos últimos para los pozos de visita.

Nazario Gutiérrez detalló que estos trabajos incluyen la construcción de un puente lo que permitirá que las familias de Santa Catarina tengan una conexión digna y segura para facilitar el día a día de todos los vecinos





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