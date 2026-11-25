La UIF logró que el TFJA negara al gobernador Rubén Rocha Moya la suspensión para disponer de sus pensiones. Sus cuentas permanecen bloqueadas sin monto revelado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha logrado un avance judicial significativo al obtener que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negara al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la suspensión definitiva que le permitiría disponer de sus recursos pensionarios. Esta resolución implica que el mandatario estatal no podrá acceder ni utilizar los ingresos generados por conceptos de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE) y de la Universidad Autónoma de Sinaloa ( UAS). El objetivo de esta medida es proteger los fondos investigados por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos durante su gestión.

Defensa judicial sobre inembargabilidad de ingresos

La Segunda Sala Regional del TFJA analizó la solicitud presentada por la administración de Rocha Moya, la cual buscaba descongelar estos activos específicos. Los magistrados determinaron que dichos ingresos se encontraban protegidos por el principio de inembargabilidad establecido en la legislación vigente. Por esta razón, concedieron inicialmente una medida provisional que amparaba dichas cuentas, pero la UIF impugnó esta decisión con éxito. La autoridad financiera argumentó que permitir la disposición de estos fondos afectaría el orden público y el interés social, dada la naturaleza de la investigación en curso.

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Es fundamental aclarar que las cuentas bancarias del gobernador con licencia nunca fueron completamente descongeladas durante el proceso. El procedimiento judicial estuvo relacionado específicamente con el acceso a los recursos pensionarios, diferenciando estos activos de otros posibles fondos disponibles. La UIF sostuvo que la solicitud de Rocha Moya carecía de fundamento legal para desbloquear estos ingresos en este momento, asegurando que los depósitos futuros correspondientes a cesantía en edad avanzada y viudez permanecieran bajo restricciones judiciales estrictas.

Solicitud rechazada para gastos de subsistencia

Además de la negativa a la suspensión definitiva para las pensiones, el tribunal también rechazó otra solicitud presentada por el mandatario sinaloense. Rocha Moya intentó establecer un mecanismo legal que le permitiera recibir periódicamente una cantidad de dinero específica destinada a cubrir sus necesidades básicas. Los jueces consideraron que esta petición no cumplía con los requisitos para alterar el bloqueo existente, manteniendo así la integridad de los recursos investigados. Esta decisión refuerza la posición de que los fondos no pueden ser desviados para uso personal sin una autorización expresa que la UIF o el tribunal hayan revocado.

La resolución final indica que el gobernador con licencia continuará sin poder disponer de los recursos depositados en sus cuentas bloqueadas. Esto incluye tanto los saldos previos como aquellos correspondientes a sus pensiones que se vayan generando. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente el monto mensual que recibe el mandatario sinaloense por parte de estas instituciones. La falta de transparencia sobre la cifra exacta dificulta la valoración pública del impacto financiero inmediato sobre la familia del político, aunque se confirma la prohibición absoluta de acceso a dichos capitales.

Consecuencias y próximos pasos legales

Desde que se iniciaron las investigaciones, el gobernador con licencia ha recurrido a diversos mecanismos legales para intentar acceder a determinados recursos financieros. Esta última resolución representa una desfavorable dentro de ese procedimiento complejo. No obstante, la defensa del político todavía puede recurrir a los mecanismos de impugnación correspondientes ante las instancias superiores. La UIF mantendrá una vigilancia estrecha sobre cualquier intento de eludir las restricciones impuestas, asegurando el cumplimiento de la ley y la protección del patrimonio público.

La permanencia de las restricciones financieras sobre Rubén Rocha Moya tiene implicaciones directas en su capacidad de operación política y personal. Al no poder disponer de sus pensiones del IMSS, ISSSTE y la UAS, se limita significativamente su liquidez disponible. Este caso sirve como un precedente importante en la aplicación de las facultades de la UIF y los tribunales administrativos para proteger activos en casos de presunta corrupción o mal uso de recursos, demostrando la efectividad de los mecanismos de control financiero en el ámbito gubernamental.