El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impone sanciones severas a servidores públicos de Pemex, CFE e IMSS por delitos administrativos y corrupción.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha dictado resoluciones que imponen sanciones estrictas a 82 servidores públicos, una persona física y una entidad empresarial por la comisión de faltas administrativas graves. Estas medidas punitivas incluyen multas económicas e indemnizaciones que ascienden a un total de 175 millones de pesos, inhabilitaciones laborales de hasta 10 años y destituciones inmediatas de los responsables. Las decisiones del tribunal se derivan de irregularidades detectadas en dependencias clave como Petróleos Mexicanos ( Pemex), la Comisión Federal de Electricidad ( CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), el Banco del Bienestar y la Administración del Sistema Portuario Nacional.

Mecanismo de Sanción y Casos de Faltas Graves

Las conductas sancionadas por la autoridad administrativa abarcan pagos injustificados, cobros indebidos de prestaciones y omisiones graves que ocasionaron daños directos al erario nacional. La sanción económica más elevada fue impuesta a un funcionario identificado como Caleb "B." de la CFE, quien recibió una inhabilitación de 10 años y una multa significativa por omitir la defensa de la empresa eléctrica en cuatro demandas laborales entre 2019 y 2020. Esta resolución demuestra la postura firme del tribunal contra la negligencia en la representación legal del estado.

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Otros casos destacados en la Comisión Federal de Electricidad incluyen a Cristina "L.", inhabilitada por 10 años y multada con 750 mil pesos por no registrar 420 ni aplicar 496 días de suspensión sin goce de sueldo. Asimismo, Cecilio "S." recibió una sanción de 413 mil pesos por autorizar horas extras y alimentos a cuatro trabajadores sin tener las facultades legales correspondientes. Araceli "H." y Cristofer "C". fueron inhabilitados por 10 años y sancionados con 854 mil y 362 mil pesos, respectivamente, por continuar cobrando apoyos de gasolina indebidos.

El caso de Carlos "L." también ilustra la severidad de las sanciones, ya que fue inhabilitado por 10 años y multado con 286 mil pesos por cobrar salario y prestaciones durante seis meses de 2023 pese a haber sido reinstalado. En el sector salud, José Y. del Hospital General de Ciudad del Carmen fue suspendido por 30 días por autorizar incapacidades médicas por periodos mayores a los permitidos, lo que evidencia un control riguroso sobre la emisión de documentos médicos oficiales.

Posiciones y Responsabilidades en Diversas Dependencias

En la Asipona Manzanillo, Javier S. y Hernán C. fueron inhabilitados por 10 años y obligados a devolver recursos, reflejando la transparencia en las operaciones portuarias. La investigación determinó que en 2017 participaron en un convenio y un dictamen jurídico sin justificación para cubrir nueve funcionarios de SUPERISSSTE, quienes recibieron inhabilitaciones de 10 años y una sanción económica conjunta de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas a dos empresas sin autorización de la Comisión de Abasto.

El Banco del Bienestar también concentró varios expedientes sancionadores. Entre ellos, José G. e Iván C. fueron inhabilitados por 10 años y multados conjuntamente con 209 mil pesos por reportar deliberadamente información falsa sobre el saldo diario de una sucursal. Otros cinco funcionarios recibieron sanciones económicas e inhabilitaciones de entre uno y 10 años por distintas irregularidades en sucursales de Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua, lo que indica un patrón de conducta indebida en múltiples regiones del país.

Eduardo M. fue inhabilitado por 10 años y la empresa R. por uno, además de recibir una sanción económica solidaria de 330 mil pesos, por conductas relacionadas con la gestión indebida. La dependencia también reportó la inhabilitación por 10 años de Luis E., de un plantel del CBTIS en el Estado de México, por presentar licencias médicas no reconocidas por el ISSSTE, utilizar instalaciones públicas para eventos personales y otras conductas irregulares que vulneran el uso adecuado de los recursos estatales.

Impacto Real y Próximos Pasos Administrativos

En un apartado distinto, la Secretaría informó sanciones por faltas administrativas no graves en 16 instituciones federales, incluyendo la destitución de 17 integrantes de oficinas centrales de la Guardia Nacional. Estas destituciones se deben a conductas como agresiones a compañeros, trato irrespetoso a usuarios, falta de supervisión de contratos, irregularidades en el manejo de efectivo y solicitudes de dinero a cambio de conseguir empleo. Las sanciones no graves incluyeron suspensiones, inhabilitaciones y amonestaciones a personal de Pemex, CFE, Salud y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Las resoluciones también abordaron el caso de personal que presentó licencias médicas no válidas, presuntamente emitidas por autoridades educativas, y en uno de los casos, para acreditar la permanencia laboral en la corporación. La diferencia en los cargos de estas personas dentro de las dependencias públicas no fue resaltada, y no se dio a conocer información de otras instancias como la del sistema educativo, manteniendo el enfoque en las faltas comprobadas.

La Secretaría señaló que las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones y aseguró que defenderá los castigos ante las instancias correspondientes. Además, se invita a denunciar posibles irregularidades a través del portal denuncias.gob.mx, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana. La aplicación estricta de estas normas busca garantizar la integridad de la administración pública y la correcta gestión de los recursos financieros del Estado mexicano.