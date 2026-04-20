The Black Hat: Una reflexión cruda sobre la violencia digital llega al teatro en Xalapa

La obra The Black Hat explora la normalización de la violencia en el entorno virtual a través de una propuesta multimedia. Las funciones son gratuitas en Área 51 Foro Teatral.

La ciudad de Xalapa se prepara para recibir una propuesta escénica disruptiva y necesaria con el estreno de The Black Hat, una obra que surge como fruto de la sinergia creativa entre la agrupación artística MOVCO MX y el colectivo multidisciplinar INSUMISAS.

Este montaje teatral, que se presentará hoy lunes y mañana martes en punto de las 20:00 horas, invita a los espectadores a reflexionar sobre la compleja realidad contemporánea, donde los espacios digitales y el consumo desenfrenado de contenidos sexuales han comenzado a normalizar diversas formas de violencia en nuestra sociedad. La puesta en escena utiliza la estética de los videojuegos como lenguaje principal para desglosar la manera en que los individuos invierten y exponen su tiempo en el entorno virtual, convirtiéndose en una crítica mordaz hacia la inercia del mundo moderno. Desde una perspectiva técnica y artística, The Black Hat se define como una experiencia sensorial inmersiva que logra integrar con maestría proyecciones multimedia, un diseño sonoro envolvente, iluminación estratégica y una exigente expresión corporal. Bajo la visión de la dramaturga y directora Sandra Eloisa Hernández, la obra sumerge al público en una ficción virtual cargada de simbolismo, utilizando un lenguaje coloquial que facilita la conexión con las generaciones que crecieron bajo el influjo de las interfaces digitales. Este proyecto, materializado gracias al apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA 2025), cuenta con un equipo creativo de primer nivel, incluyendo a Luis Hernández en la dirección coreográfica, y las actuaciones estelares de Maximiliano Madrigal y Karem Manzur, quienes logran dar vida a esta narrativa sobre la deshumanización y el impacto de lo digital en nuestras relaciones interpersonales y en la construcción de nuestra identidad social frente al espejo de la tecnología. Para aquellos interesados en asistir a esta experiencia teatral, las funciones tendrán lugar en las instalaciones de Área 51 Foro Teatral, ubicado en el número 307 de la calle Revolución, en el corazón de la capital veracruzana. Es importante mencionar que el acceso es totalmente gratuito, aunque se requiere de un boleto de control que será distribuido en la taquilla del foro con 30 minutos de antelación a cada función, por lo que se sugiere a los asistentes acudir con tiempo suficiente para asegurar su lugar. Dada la naturaleza temática del contenido, que aborda la violencia social y la cultura digital, la obra está dirigida exclusivamente a un público mayor de 18 años. Esta propuesta no solo es un ejercicio de entretenimiento, sino un recordatorio de cómo el teatro actúa como un espejo implacable de nuestras conductas, invitando a la audiencia a cuestionar el papel que jugamos en la red y cómo nuestras interacciones virtuales pueden, muchas veces, esconder oscuras realidades de intolerancia y normalización de conductas nocivas. La colaboración entre MOVCO MX e INSUMISAS demuestra que el arte escénico sigue siendo un vehículo vital para el debate público, ofreciendo un espacio de reflexión crítica en una época marcada por el ruido digital y la velocidad de la información





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