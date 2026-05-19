Due to the new Ebola virus outbreak in the Democratic Republic of Congo, there is an alert on the situation and its anticipation by the WHO. There is a threat of imported cases by international travelers from areas with active transmission. There is also a warning to be at high risk due to the possibility of the disease spreading through contact with affected individuals and objects.

Este nuevo brote de virus ebola en la Republica Democratica del Congo requiere una prisa y una situacion actual en la que se monitorea epidemiologicamente internacionalmente ya que ha sido classfied como una emergencia por la OMS.

Los especialistas siguen alertados á excepion en el caso de una transmisin inactiva notificada por la OMS. Se alertan que se puede propagar por medio de fluidos corporales sin haber estado en contacto con personas infectadas, esto ultimo puede llegar a ser contaminar con objetos y personas y en algunos casos puede llevar a la muerte. De esta manera, la posibilidad de un caso importado de un viajero de zonas afines que está infectado se presenta existiendo un riesgo.

En este contexto, es importante entender que el virus no es una amenaza El virus del ebola, por ende, No se transmite por aire, como la influenza, sino que se transmite por medio del contacto directo con fluidos corporales infectados (contacto por contacto con sangre, secreciones o objetos contaminados). De esa manera se transmite el virus como lo practica el contagio de la malaria.





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