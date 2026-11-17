Grand Theft Auto 6 encabeza las nominaciones en The Game Awards 2026. PlayStation no compite por Juego del Año por primera vez en 12 años, mientras Xbox mantiene su racha sin victorias.

La noche de los premios de videojuegos de mayor prestigio del mundo ha llegado a su conclusión oficial con el anuncio de los finalistas. The Game Awards 2026, celebrada este martes 17 de noviembre de 2026, ha revelado una lista de nominados que refleja los cambios significativos en la industria actual. El evento, organizado nuevamente por Geoff Keighley, ha generado un debate intenso sobre el dominio de las principales plataformas y estudios del mercado.

En el centro de la atención se encuentra Grand Theft Auto 6, desarrollado por Rockstar Games. Este título ha acumulado un impresionante total de ocho nominaciones, encabezando la lista general de candidatos. Entre estos reconocimientos se incluye la máxima honrar de la gala, el premio a Juego del Año. Este logro posiciona a Rockstar Games como uno de los estudios más reconocidos durante este ciclo de premiación, consolidando su estatus con una sola producción destacada en el horizonte del año.

Also read Actriz deslumbra en los Governors Awards 2026 con vestido vintage de Giles Deacon

Rockstar lidera con ocho premios en TGA

La trayectoria de Rockstar Games en esta edición destaca claramente frente a otros gigantes del sector. Con ocho candidaturas, la compañía se sitúa al mismo nivel que la división de videojuegos de Xbox en cuanto a cantidad de menciones recibidas. Sin embargo, no logra superar a Nintendo, que ha alcanzado doce nominaciones, ni a Capcom, que cuenta con once preselecciones. Esta clasificación demuestra la competencia feroz entre los grandes editores por el reconocimiento crítico en cada categoría disponible.

Annapurna Interactive y PlayStation han quedado empatadas en la tercera posición con un total de nueve nominaciones cada una. Para Sony, este resultado es particularmente significativo y delicado. La empresa japonesa ha logrado mantener una presencia considerable en los premios, pero su exclusión de la categoría principal marca un hito negativo en su historial reciente de premios. El impacto de estas cifras será analizado detenidamente por la industria en los próximos meses.

PlayStation rompe racha de doce años

El dato más revelador de esta edición es la ausencia de PlayStation en la contienda por Juego del Año por primera vez en una década y media. Esta es la primera ocasión en los últimos doce años que una consola de Sony no cuenta con un representante en la máxima categoría de The Game Awards. La racha positiva de Sony, que comenzó en 2015 con Bloodborne de FromSoftware, se mantuvo ininterrumpida hasta 2025 con Death Stranding 2: On The Beach de Kojima Productions. El fin de esta serie sugiere una variación notable en las valoraciones críticas del último año.

Los títulos esperados de Sony, incluyendo Marvel's Wolverine, Saros y Marvel Tokon: Fighting Souls, no lograron acumular el suficiente apoyo de la crítica especializada para ingresar a la lista final. La falta de estos nombres en la carrera por el premio principal ha sido señalada como un indicador de los desafíos que la compañía enfrenta en el mercado actual. A pesar de este obstáculo importante, Sony continúa siendo una fuerza mayoritaria en términos de visibilidad general.

Xbox mantiene ausencia en el premio máximo

Mientras el foco está en Sony, Xbox también enfrenta su propia realidad competitiva. La plataforma de Microsoft ha permanecido más de quince años sin ver un título suyo nominado para el premio principal en The Game Awards. Los seguidores esperaban que Gears of War: E-Day, desarrollado por The Coalition, pudiera revertir esta prolongada sequía. El juego, una precuela centrada en los personajes Marcus Fenix y Dom Santiago, ha recibido valoraciones positivas.

Gears of War: E-Day cuenta actualmente con una puntuación de 87 en Metacritic, lo que indica una recepción crítica favorable entre los jugadores y evaluadores profesionales. A pesar de estos buenos números, el juego no ha logrado entrar en la categoría de Juego del Año. La franquicia ha obtenido tres nominaciones en otras categorías específicas, compitiendo codo a codo con títulos como Ace Combat 8: Wings of the Dove de Bandai Namco. Forza Horizon 6 también ha contribuido a mantener viva la presencia de Xbox en esta gala.

La lista oficial de candidatos a Juego del Año

La lista definitiva de seis juegos nominados a la categoría principal ha sido confirmada oficialmente. Entre los finalistas se encuentran 007 First Light y Control: Resonant, obras que destacan por su narrativa y diseño. Grand Theft Auto 6 aparece como el principal favorito con sus múltiples candidaturas. También están presentes Phantom Blade Zero y Resident Evil Requiem, que han generado gran expectativa en sus respectivos géneros.

Finalmente, The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake cierra la lista de nominados, aportando un título clásico reinventado para la nueva generación de consolas. Esta selección muestra la diversidad de estilos y estudios que han impactado al mercado este año. El anuncio de estos finalistas ha encendido las discusiones en la comunidad global sobre las merecidas victorias y las sorpresas de esta edición histórica.