The Other Bennet Sister: Una nueva mirada a la obra de Jane Austen desde la perspectiva de Mary Bennet

La serie de la BBC ofrece una relectura audaz de Orgullo y Prejuicio, centrada en la vida de Mary Bennet, explorando su viaje de autodescubrimiento y las presiones de la feminidad en el siglo XIX. Con una puesta en escena sutil y un enfoque en el realismo, la serie desafía las convenciones y presenta una perspectiva fresca sobre la obra de Jane Austen.

Si te gusta el drama al estilo Cumbres borrascosas, pero buscas algo más apegado a lo clásico, te tenemos buenas noticias. The Other Bennet Sister , producida por la BBC , es en muchos aspectos un homenaje a Jane Austen . Sin embargo, no se limita a la simple adaptación de una de las novelas de la escritora. Al contrario, explora su visión sobre las mujeres desde una perspectiva innovadora y perspicaz.

Basada en la aclamada novela homónima de Janice Hadlow, la producción ofrece una relectura audaz de Orgullo y Prejuicio, centrándose en Mary Bennet, interpretada por Ella Bruccoleri, en lugar de la icónica Elizabeth, personificada por Poppy Gilbert. Además, plantea preguntas relevantes sobre la época de la Regencia, el amor y el drama histórico como género, todo ello con un sentido del humor único y una puesta en escena sutil que prioriza el detalle histórico sobre la exageración visual. A diferencia de Los Bridgerton y su enfoque pop del período o Cumbres borrascosas, The Other Bennet Sister se centra en el realismo, incluyendo vestimenta doméstica, lejos de la espectacularidad, y hasta mostrando vello corporal en sus personajes. Estas decisiones han cautivado al público y han convertido a la serie en un verdadero fenómeno en plataformas como X y TikTok, donde ha sido tendencia desde su estreno. La premisa se profundiza a medida que avanza. Jane Austen presentó a Mary Bennet como una figura secundaria, a menudo ridiculizada por su pedantería y falta de gracia social. Esta adaptación, en cambio, la sitúa en el centro de la trama, rompiendo con la tradición de priorizar la belleza de Jane o el ingenio de Elizabeth, y explorando la vida de la hermana “invisible”. Esto ofrece una perspectiva fresca y necesaria sobre las presiones de la feminidad en el siglo XIX. La serie se aparta de la trama conocida en Longbourn, extendiendo la historia en el tiempo y el espacio. Acompaña a Mary en un viaje de autodescubrimiento que la lleva de la sombra de sus hermanas casadas a la vibrante vida de Londres y los paisajes de Cumbria. A diferencia de las adaptaciones tradicionales que concluyen con una doble boda, esta serie se toma el tiempo de mostrar el crecimiento intelectual y emocional de Mary, destacando la importancia de amarse a sí misma antes de buscar el afecto. La serie utiliza el humor para enfatizar sus ideas principales, un logro de la guionista Sarah Quintrell, quien profundiza en un enfoque más introspectivo y melancólico que la sátira habitual de Austen. Explora el sentimiento de alienación y la ansiedad social que sufre Mary al no encajar en los estándares estéticos impuestos por su madre, la señora Bennet, interpretada por Ruth Jones. The Other Bennet Sister juega con la idea de la diferencia, planteando la disyuntiva para Mary: ¿ser una soltera casadera o ser ella misma? En lugar de un relato tradicional sobre la búsqueda del amor romántico como validación, la serie se enfoca en los sentimientos de Mary, convirtiéndose en una reflexión sobre el espíritu independiente femenino, un tema recurrente en la obra de Austen. Destaca cómo una persona considerada mediocre por su familia puede encontrar una voz propia y una vida llena de propósito fuera de las expectativas sociales. La elección de Ella Bruccoleri como Mary Bennet es fundamental para el éxito de la producción. La actriz aporta una humanidad tridimensional al personaje, que históricamente ha sido retratado como alivio cómico. Su interpretación busca la empatía del espectador con la soledad de Mary, transformando sus constantes lecturas de sermones y su obsesiva práctica del piano en mecanismos de defensa contra un mundo que la hace sentir insuficiente. Visualmente, la serie, respaldada por Bad Wolf, productora de éxitos visuales como His Dark Materials, asegura una ambientación de época meticulosa que va más allá de los vestidos bonitos. La dirección de arte refleja el estado interno de la protagonista, utilizando los espacios cerrados de la casa familiar como contraste con los nuevos horizontes que Mary descubre, simbolizando su liberación. La serie explora las relaciones familiares desde un ángulo más dramático que en Orgullo y Prejuicio, indagando en una faceta menos idealizada del señor Bennet, interpretado por Richard E. Grant, y revelando las complejidades de la dinámica familiar. The Other Bennet Sister es una propuesta audaz y conmovedora que invita a reflexionar sobre la individualidad, la identidad femenina y la búsqueda de la felicidad más allá de las convenciones sociales





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