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The Punisher: One Last Kill: La esperada serie de Marvel para Disney+

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The Punisher: One Last Kill: La esperada serie de Marvel para Disney+
The PunisherJon BernthalMarvel
📆5/12/2026 9:56 AM
📰Hipertextual
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El especial de The Punisher: One Last Kill, esperado por los fans, llegará a Disney+ en Estados Unidos, España, Latinoamérica y en el resto del mundo. La plataforma de streaming de Mickey Mouse será el único hogar del Castigador y el resto de personajes con los que compartía mundo. La hora de estreno en Estados Unidos será el martes 12 de mayo a las 6:00 pm P.T., mientras que en España y Latinoamérica llegará a Disney+ en la conversión horaria de cada país.

El especial de The Punisher : One Last Kill finalmente llega a Marvel para darle todo el protagonismo al antihéroe interpretado por Jon Bernthal . El actor regresa una vez más a su personaje tras los eventos de la primera temporada de Daredevil: Born Again.

Además, sabemos que aparecerá en Spider-Man: Brand New Day, por lo que este proyecto podría servir como un puente para unificar todo el universo neoyorkino del UCM. Pero, ¿a qué hora se estrena The Punisher: One Last Kill en Disney+?

'Mientras Frank Castle busca un sentido más allá de la venganza, una fuerza inesperada lo arrastra de nuevo a la lucha', reza únicamente la sinopsis oficial del proyecto. Y es que el secretismo con el título es máximo. Lo último que sabemos de Frank es que las Fuerzas Anti-Vigilantes del alcalde Wilson Fisk le atraparon.

Sin embargo, en una última escena, lograba escapar de la prisión. Ahora, el especial The Punisher: One Last Kill retomará la historia del personaje a partir de ese punto

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