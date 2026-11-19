Dwayne Johnson regresará a la WWE el 28 de noviembre de 2026 en Survivor Series: WarGames. Detalles sobre su aparición y el contexto de su despedida de tres décadas.

Dwayne " The Rock" Johnson ha confirmado oficialmente que regresará a la WWE antes de que finalice el año. Durante una entrevista exclusiva en el programa The Pat McAfee Show, el ícono del entretenimiento deportivo reveló los detalles de su vuelta tras más de veinte meses de ausencia de los cuadriláteros.

El anuncio desató una ola de euforia inmediata entre la base de seguidores que ha esperado pacientemente el retorno del autodenominado "Jefe Final". Esta noticia representa uno de los eventos más explosivos del año en el universo del entretenimiento deportivo, marcando un hito significativo tras su exitosa incursión en la industria cinematográfica.

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Detalles de la fecha y sede del regreso

La cita oficial marcada en el calendario para este acontecimiento histórico será el sábado 28 de noviembre de 2026. El evento se enmarcará dentro de la tarjeta principal de Survivor Series: WarGames, una de las galas más prestigiosas de la empresa.

La sede elegida para recibir al legendario luchador será el imponente Daikin Park de Houston, Texas. Este recinto vibrará con la presencia de una de las máximas leyendas de la industria, quien pondrá fin a un periodo de 637 días de ausencia televisiva para la compañía.

Renegociación con Sony para el aniversario

Para concretar su presencia en esta velada en Houston, el actor tuvo que llevar a cabo negociaciones directas con los estudios Sony. La medida fue necesaria para reorganizar la gira promocional de su próxima película de la franquicia Jumanji.

El motivo detrás de este esfuerzo logístico es conmemorar el 30 aniversario de su debut oficial en la compañía. Este hito histórico ocurrió precisamente en Survivor Series de 1996, bajo el recordado nombre artístico de Rocky Maivia.

Incógnitas sobre el oponente y The Bloodline

A pesar de que la directiva de la WWE ya oficializó la asistencia del astro a la función en Houston, existe un hermetismo total respecto a la naturaleza de su participación. No está claro si disputará un combate formal esa noche o si se limitará a una aparición especial con micrófono en mano.

Hasta el momento, la empresa no ha programado un enfrentamiento individual para él dentro de la cartelera oficial. Las especulaciones apuntan, sin embargo, hacia una posible intervención en la guerra dentro de la jaula entre The Bloodline y la agrupación 946.

Impacto en la narrativa WrestleMania 43

Esta intervención serviría como el detonante perfecto para encender la mecha rumbo a un eventual choque generacional frente a Roman Reigns en WrestleMania 43. La llegada de Johnson mantiene en vilo a toda la afición sobre quién será su próximo objetivo en el ring.

La narrativa actual gira en torno a la tensión entre el liderazgo de Roman Reigns y la nueva amenaza representada por 946. El regreso de The Rock podría alterar el equilibrio de poder establecido en la división principal durante los últimos años.

Los fanáticos aguardan ansiosos por ver cómo se desarrolla la trama en el Daikin Park. La combinación de la historia de treinta años y la guerra entre facciones promete convertir a Survivor Series 2026 en un evento inolvidable.

La presencia de Johnson en el evento no solo marca un retorno personal, sino que redefine el futuro a largo plazo de la compañía. Cada detalle sobre su participación será analizado meticulosamente por la prensa especializada y la audiencia global.