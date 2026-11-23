La banda liderada por Julian Casablancas encabezó la jornada final del festival, que generó una derrama de 758 millones 574 mil pesos con un aumento del 3.8 por ciento.

La banda The Strokes regresó a México para cerrar la última jornada del festival Corona Capital 2026, marcando su primera presentación en este evento después de siete años de ausencia. El grupo liderado por Julian Casablancas brindó un espectáculo de alta intensidad que definió el cierre del certamen musical más importante del país. La asistencia para esta jornada final alcanzó las 71 700 personas, consolidando una experiencia masiva que unió a miles de fanáticos en el recinto.

El show de The Strokes comenzó con la energía máxima nada más sonar el clásico "Last Nite", provocando que los asistentes que aún se acercaban corrieran hacia el escenario principal para presenciar el inicio del set. Esta reacción inmediata demostró la vigencia del grupo británico-estadounidense, consolidado por éxitos como "Someday" y "Juicebox", temas que generaron fuertes impactos emocionales desde los primeros minutos de la actuación.

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Derrama económica y cifras oficiales

El éxito comercial de esta edición se refleja en las cifras oficiales presentadas tras el cierre del evento. El espectáculo generó una derrama económica total de 758 millones 574 mil pesos, lo que representa un incremento del 3.8 por ciento en comparación con la edición de 2025. Estos datos confirman la capacidad del festival para atraer inversión y consumir servicios locales en la ciudad sede.

La edición 2026 contó con la participación de 68 artistas distribuidos en cinco escenarios distintos, ofreciendo una variedad musical que abarcó desde el rock alternativo hasta el techno y la música electrónica. Esta amplia oferta artística buscó satisfacer diversos gustos y consolidar el festival como un hub cultural multidisciplinario que impacta la economía local significativamente.

Actuaciones destacadas y escenarios secundarios

Antes del cierre, Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths, cautivó a la audiencia con un set que equilibró su carrera solista con los clásicos de su banda legendaria. Su interpretación de "This Charming Man" fue cantada a coro por los presentes, mientras que su versión de "Please, Please, Let Me Get What I Want" bajo la luz de la Luna Llena, antes de ser oculta por una nube, generó una atmósfera emotiva recordada por los asistentes.

En el escenario Doritos, la agrupación The XX, conformada por Romy Madley Croft, Oliver Sim y Jamie xx, ofreció un espectáculo visual impactante con juegos de luces que formaron dos X, destacando temas como "Shelter" y "On Hold". Por otro lado, en el escenario Corona Cero, el dúo canadiense Angine de Poitrine, integrado por Khn de Poitrine y Klek de Poitrine, atrajo a un público nutrido pese a la hora temprana de las 17:20 horas, gracias a su viralidad reciente y su estilo de rock experimental.

Polémica y cierre con grandes nombres

En el mismo horario y escenario que Angine de Poitrine, la banda Manic Street Preachers enfrentó una menor cantidad de audiencia, pero cerró su set con temas como "Ready for Drowning" e "If You Tolerate This Your Children Will Be Next", este último de 1998, invitando a la reflexión sobre la actualidad política. Simultáneamente, la colombiana Ela Minus dinamizó el escenario Viva Talent con su mezcla de techno y electropop, incluyendo "Megapunk" y "Upwards", creando un ambiente de club electrónico.

La joven pop británica Lola Young, quien previamente triunfó en Coachella, se apoderó del escenario principal para deleitar a la multitud con su potente voz. Su presentación incluyó hits como "One Thing", "Conceited" y "Messy", este último tema que había alcanzado popularidad masiva en redes sociales, consolidando el éxito de la jornada final.

El legado de Twenty One Pilots

La edición completa del festival culminó con momentos históricos para la música, destacando la actuación de Twenty One Pilots antes de que la banda entrara en una pausa temporal en los escenarios. Este cierre de ciclo añadió un valor sentimental y cultural significativo a la experiencia del Corona Capital 2026, asegurando que el evento quede registrado como un hito en la agenda musical del país.