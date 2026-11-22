The Warning, ganadora del Latin Grammy, actuará en el Estadio Banorte durante el descanso del partido de la NFL entre San Francisco y Minnesota el domingo 22 de noviembre.

La banda mexicana The Warning encabezará el espectáculo de medio tiempo para el regreso de la NFL a Ciudad de México. El partido programado enfrentará a los San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, con fecha de realización el domingo 22 de noviembre. Este evento deportivo representa la primera competición de la liga profesional en la capital desde 2022, cuando los mismos 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals en la misma sede.

Horario preciso y logística del evento

La NFL estableció el inicio oficial del encuentro para las 19:20 horas de la Ciudad de México. La agrupación regiomontana se presentará inmediatamente después de finalizar el segundo cuarto del partido. Esto implica que el despliegue musical comenzará entre las 20:40 y las 20:50 horas, dependiendo del ritmo de juego y las pausas durante la primera mitad.

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Composición del grupo ganador del Latin Grammy

La formación está integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal. Daniela Villarreal interpreta la guitarra y aporta la voz principal. Paulina Villarreal mantiene el ritmo en la batería y también contribuye con el canto. Alejandra Villarreal ejecuta el bajo y ofrece los coros de apoyo.

Trayectoria musical y relevancia del espectáculo

Las artistas llegarán al Estadio Banorte diez días después de recibir el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock por su tema "Ego". Su último trabajo discográfico, titulado Everything's Falling, incluye "Kerosene", una canción que encabezó la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. La NFL aún no ha revelado el repertorio musical que interpretarán durante el descanso.