Theory: Rue Morgan of Euphoria Could Die in Season 3

The theory suggests that Zendaya's character Rue Morgan could perish by the end of the third season based on clues from the episode 5. In the 5th episode of the story arc, Rue is found by her boss Álamo who requests her to be buried alive, except her head, while he gets to the other side of her on a horse and hits her with a stick, reminiscent of The Big Lebowski.

Rue Bennett de Euphoria , personaje interpretado por Zendaya , podría morir en la tercera temporada de la aclamada serie, según las teorías de los fans y lo último que se presentó en el episodio 5 de la tercera parte de la historia.

En el capítulo 5 de la tercera temporada, Rue es descubierta por su jefe Álamo, quien la manda a enterrar viva, excepto su cabeza, para que él pase a un lado de ella, montado a caballo y la golpee con una bastón, al estilo del Polo. Sin embargo, el capítulo se cortó justo en el momento en el que Álamo está a punto de golpearla.

Las teorías de que Rue muere en Euphoria son muy fuertes y es que después del capítulo 5 todo apunta a que la protagonista de la historia dejaría de existir en el universo de la serie. Una de las teorías que apunta a la muerte de Rue es que en el trailer general de la temporada 3, aparece la mamá de Rue recibiendo una llamada que la desencaja al escuchar el mensaje.

Por lo que los fans señalan que es el momento en el que su madre se entera que Rue está muerta. Otra teoría dice que Rue no muere, ya que en el avance del capítulo 6, aseguran, que cuando Lorie llega a enfrentarse con Álamo, si bien en el tráiler se ve un cuatro cerrado, algunos fans difundieron una imagen en la que se puede ver que Rue está sentada en la sala de la casa de Álamo a la llegada de Lorie.

Sin embargo, no se sabe exactamente si Rue muere o no, pero todo indica que sí, pues desde el inicio de la temporada Rue ha estado en peligro desde que se volvió la mula de Lorie para traficar droga desde México para Estados Unidos. Después se fue a trabajar con otro mafioso más sanguinario que Lorie y es Álamo, después la DEA la descubrió por traficar droga y ahora está trabajando de infiltrada para evitar ir a la cárcel muchos años.

Rue está en situaciones de peligro constantemente, por lo que su muerte no sería una sorpresa en la serie, sin embargo, los fans lamentarán que la serie se acabe o no continue sin su protagonista





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Euphoria Zendaya Rue Morgan Season 3 Death

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